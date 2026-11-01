Gold Price Today: 39000 रुपये गिरा चांदी का दाम, धनतेरस से पहले सोना भी हुआ सस्ता, क्या गोल्ड खरीदने का आ गया सही समय?
मुख्य बातें
- Gold Price Today: धनतेरस से पहले गोल्ड का रेट गिर गया है
- वहीं, चांदी के दाम में पिछले एक महीने में 39000 रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली है
- एक्सपर्ट्स इस मौके पर सतर्कता के साथ निवेश करने की सलाह दे रहे हैं
Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में अक्टूबर के महीने में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीते महीने चांदी का दाम 39000 रुपये से अधिक गिर गया। वहां सोना भी पहले की तुलना में काफी सस्ता हो चुका है। इस धनतेरस सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए यह अच्छी खबर है।
कितना सस्ता हुआ सोना (Gold price came down)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 148687 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 30 अक्टूबर की शाम को दाम घटकर 140054 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी महज एक महीने में ही सोने का दाम 8663 रुपये गिर चुका है।
चांदी की बात करें तो पिछले महीने की शुरुआत में इसका रेट 220829 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। जोकि शुक्रवार की शाम को घटकर 181344 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी बीते महीने चांदी का दाम 39485 रुपये प्रति किलोग्राम गिर चुका था।
आज 1 नवंबर को गोल्ड का कितना है रेट
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 139030 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, मुंबई में 138880 रुपये, चेन्नई में भी 138880 रुपये. जयपुर में 139030 रुपये, लखनऊ में 139030 रुपये प्रति 190 ग्राम रेट है।
क्यों गिर रहा है सोने का रेट
अर्थ भारत इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आईएफएससी एलएलपी के फाउंडर सचिन सावरीकर कहते हैं, 'अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला बढ़ता रिटर्न सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह रहा। जनवरी 2026 के आखिर में, जब सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थीं, तब अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न करीब 4.24% था। 5 अक्टूबर तक यह बढ़कर 5.31% पर पहुंच गया था। वहीं, महंगाई के असर को ध्यान में रखकर मिलने वाला 10 साल के बॉन्ड का रिटर्न बढ़कर 2.92% हो गया था, जो 2008 के रिकॉर्ड स्तर के करीब था।'
क्या गोल्ड खरीदना रहेगा सही? (is it right time to buy gold)
एक्सपर्ट्स के अनुसार कीमतों में इस गिरावट के बाद सोना निवेश के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया है। सोने की कीमतों में गिरावट का दबाव अब कम हो रहा है। लंबे समय के नजरिये से निवेश करने वाले बड़े खरीदारों ने सोना खरीदना जारी रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ निवेश के बजाए किस्तों में इनवेस्टमेंट ज्यादा बेहतर रहेगा।
सचिन कहते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले खरीदार अब भी सोने के बाजार में बने हुए हैं। 2026 की दूसरी तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने कुल मिलाकर 289 टन सोना खरीदा। किसी भी साल की दूसरी तिमाही में सोने की यह अब तक की सबसे ज्यादा खरीदारी है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।