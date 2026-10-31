Gold Price Today: धनतेरस से पहले सोने का दाम ₹1656, चांदी का रेट इस हफ्ते 13135 रुपये गिरा; क्या दांव लगाना रहेगा सही?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: गोल्ड की कीमतों में इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली है
- धनतेरस से पहले सोने की कीमतों का नीचे आना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है
Gold Silver Price Today: धनतेरस (Dhanteras 2026) को गोल्ड खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार इस हस हफ्ते 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1656 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर चुका है। चांदी की कीमतों में 13135 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 140054 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, चांदी का रेट लुढ़ककर 181344 रुपये के स्तर पर आ गया है। बता दें, शनिवार और रविवार को इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स की तरफ से नई कीमतें नहीं जारी की जाती हैं।
आज 31 अक्टूबर को कितना है गोल्ड का रेट? (india gold prices october 31)
Good returns की रिपोर्ट के अनुसार आज शनिवार 31 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 138880 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 127300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट आज शनिवार को 104160 रुपये प्रति 10 ग्राम है। रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। बता दें, धनतेरस और दिवाली पर बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदते हैं। ऐसे में कीमतों में कटौती उनके लिए अच्छी खबर है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर एक्सपायरी का रेट इस सप्ताह एमसीएक्स पर 2.5 प्रतिशत लुढ़क गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सोने का दाम 3.6 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3876.39 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर आ गया।
क्या धनतेरस से पहले सोना खरीदना रहेगा फायदेमंद?
सोने की कीमतों में हालिया गिरावट उन खरीदारों के लिए अच्छी खबर है जो आने वाले समय गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं। Vibhavangal Anukulakara Pvt के संस्थापक सिद्धार्थ कहते हैं कि डॉलर, बॉन्ड यील्ड में तेजी और ब्याज दरों में इजाफे की वजह से गोल्ड कीमतों में तुरंत कोई तेजी नहीं देखी जाएगी। हालांकि, त्योहारों के इस सीजन में घरेलू स्तर पर डिमांड बढ़ने का असर कुछ देखने को मिल सकता है।
लॉन्ग टर्म के लिए आज भी गोल्ड एक बेहतर इनवेस्टमेंट है। सिद्धार्थ कहते हैं कि केंद्रीय बैकों की तरफ से हो रही खरीदारी का असर भविष्य में दिख सकता है। उन्होंने गोल्ड खरीदने की योजना बनाने वाले इनवेस्टर्स को सलाह दी है कि मौजूदा परिस्थितियों एक साथ खरीदारी ना करें। निवेशकों को कई चरण में गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।