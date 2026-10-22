Diwali 2026: सिर्फ ₹11 में मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस! जानें पूरा प्लान

मुख्य बातें

सिर्फ 11 रुपये खर्च करके आप पटाखों से जुड़े हादसों के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं।

Diwali 2026: दिवाली पर पटाखे जलाते समय जरा-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कई बार पटाखों से जलने या दूसरे हादसों के कारण अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ 11 रुपये खर्च करके आप पटाखों से जुड़े हादसों के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इस पॉलिसी में इलाज के लिए 25,000 रुपये तक का मेडिकल कवर मिलता है। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी इंश्योरेंस अमाउंट देने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि यह इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, कितने दिन के लिए वैध होगा और इसमें कौन-कौन से फायदे मिलेंगे।

दो तरह के प्लान, 11 और 21 रुपये है कीमत फोनपे पर आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के तहत पटाखा इंश्योरेंस दे रहा है। इसके दो विकल्प हैं।

11 दिन का प्लान: 11 रुपये प्रीमियम। यह प्लान 5 नवंबर से उपलब्ध होने वाला है।

30 दिन का प्लान: 21 रुपये प्रीमियम। यह प्लान 15 अक्टूबर से उपलब्ध है।

इंश्योरेंस खरीदते समय उसकी शुरुआत और समाप्ति की तारीख जरूर जांच लें, ताकि दिवाली के दौरान आपका कवर सक्रिय रहे।

पटाखा इंश्योरेंस में क्या-क्या मिलेगा? इस पॉलिसी में तीन तरह के फायदे दिए गए हैं।

1. अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च: पटाखों से जुड़े कवर किए गए हादसे के कारण 24 घंटे से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने पर पात्र मेडिकल खर्च के लिए 25,000 रुपये तक का कवर मिलेगा।

2. डे-केयर इलाज का खर्च: कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जलने से जुड़े कुछ इलाज समेत ऐसी पात्र प्रक्रियाओं के लिए भी 25,000 रुपये तक का कवर मिल सकता है।

3. दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभ: पॉलिसी के तहत कवर की गई दुर्घटना में मुख्य इंश्योरेंसधारक की मृत्यु होने पर 25,000 रुपये की एकमुश्त अमाउंट देने का प्रावधान है।

अस्पताल में भर्ती होने और डे-केयर इलाज का लाभ मुख्य इंश्योरेंसधारक, उनके जीवनसाथी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को मिलता है। हालांकि, दुर्घटना में मृत्यु का लाभ केवल मुख्य इंश्योरेंसधारक के लिए है।

ध्यान रखें कि 25,000 रुपये तक का कवर मिलने का मतलब यह नहीं है कि हर घटना में पूरी अमाउंट मिलेगी। क्लेम पॉलिसी की शर्तों और अपवादों के आधार पर तय होगा।

फोनपे पर कैसे खरीदें पटाखा इंश्योरेंस? यह इंश्योरेंस खरीदने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1. अपने मोबाइल में फोनपे ऐप खोलें।

2. इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं।

3. फायरक्रैकर इंश्योरेंस का विकल्प चुनें।

4. उपलब्ध प्लान, प्रीमियम और इंश्योरेंस की अवधि देखें।

5. इंश्योरेंस कंपनी, कवरेज और पॉलिसी की शर्तें पढ़ें।

6. जरूरी जानकारी भरकर पेमेंट करें।