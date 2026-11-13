Federal bank FD Rates: फेडरल बैंक दे रहा है एफडी पर 7.50% का ब्याज, इन ग्राहकों को अधिक फायदा
मुख्य बातें
- Federal bank hikes FD Rates: फेडरल बैंक की तरफ से एफडी की दरों में इजाफा किया गया है
- बैंक सीनियर सिटीजन को 7.50 प्रतिशत ब्याज फिक्सड डिपॉजिट पर दे रहा है
Federal bank hikes FD Rates: एफडी पर अधिक ब्याज की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। फेडरल बैंक ने भी फिक्सड डिपॉजिट की दरों में इजाफा किया है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्सड डिपॉजिट की दरों में इजाफा किया था। बता दें, फेडरल बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन को चुनिंदा टाइम पीरियड के लिए 7.50 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। नई दरें 12 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
फेडरल बैंक सीनियर सिटीजन के लिए एफडी को दरों को बढ़ाया है। नई दरें 3 करोड़ रुपये से कम के डिपॉजिट पर लागू होंगी।
फेडरल बैंक सीनियर सिटीजन एफडी रेट्स
बैंक प्री मेच्योर सुविधा के साथ सीनियर सिटीजन को 7.40 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। वहीं, 1 करोड़ रुपये से अधिक के एफडी पर जहां प्री मेच्योर की सुविधा नहीं है वहां ग्राहकों को 7.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। बैंक का दावा हैं कि 35 महीने के पीरियड के लिए सालाना यील्ड 8.30 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें, दोनों दरें 35 महीने के टाइम पीरियड के लिए थी।
सामान्य नागरिकों को कितना ब्याज
अगर कोई सामान्य व्यक्ति 35 महीने के लिए बैंक में एफडी करता है और उसे प्री-मेच्योर की सुविधा चाहिए तो सालाना ब्याज 6.80 प्रतिशत मिलेगा। वहीं, प्री-मेच्योर की सुविधा नहीं लेने पर ग्राहकों को बैंक इस टाइम पीरियड के लिए 6.90 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
एचडीएफसी बैंक एफडी रेट्स (HDFC Bank FD rates)
इस दिग्गज प्राइवेट बैंक ने 4 नवंबर को नई दरें लागू की थी। बैंक सामान्य नागरिकों को सालाना आधार पर 6.60 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से 7.20 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक एफडी रेट्स (ICICI Bank FD rates)
इस प्राइवेट बैंक ने अक्टूबर के महीने में एफडी की दरों में बदलाव कर दिया था। बैंक सामान्य नागरिकों को 6.60 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से 7.20 प्रतिशत का ब्याज ऑफर किया जा रहा है।
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank FD rates)
इस बैंक ने भी 4 नवंबर को नई दरें लागू की थी। अब बैंक सामान्य नागरिकों को 6.80 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 7.55 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।