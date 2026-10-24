FD Rates: सीनियर सिटीजन को एफडी पर मिल रहा 8.5% तक ब्याज, जानें सरकारी और प्राइवेट बैंकों की पूरी लिस्ट

मुख्य बातें

FD Rates: अक्टूबर 2026 में सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर 8.5 फीसदी तक सालाना ब्याज पा सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 7 अक्टूबर को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरों पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत पर नियमित और सेफ रिटर्न चाहते हैं, तो एफडी कराने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना जरूरी है।

कल इंडियन बैंक ने 23 अक्टूबर 2026 से कुछ चुनिंदा पीरियड की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। बैंक ने 555 दिन की इंड ग्रो एफडी पर ब्याज दर 6.65 फीसदी से बढ़ाकर 6.80 फीसदी कर दी है। वहीं, 777 दिन की इंड प्रॉस्पर एफडी पर ब्याज दर 6.60 फीसदी से बढ़ाकर 6.75 फीसदी हो गई है। सीनियर सिटीजन को इन योजनओं में क्रमशः 7.30 फीसदी और 7.25 फीसदी तक ब्याज मिल रहा है।

सरकारी बैंकों में कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.45 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक में अधिकतम ब्याज दर 7.35 फीसदी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यह दर 7.25 फीसदी तक है। एक साल की एफडी के लिए बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक 7 फीसदी ब्याज दे रहे हैं। तीन साल के पीरियड में बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.45 फीसदी है। पांच साल की एफडी पर एसबीआई में 7.05 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं, केनरा बैंक में एक साल और तीन साल की एफडी पर क्रमशः 6.75 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

सरकारी बैंकों की एफडी ब्याज दरें बैंक ऑफ इंडिया: एक साल की एफडी पर 7 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.45 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.45 फीसदी है।

पंजाब एंड सिंध बैंक: एक साल की एफडी पर 6.35 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.35 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.45 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.35 फीसदी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.90 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.25 फीसदी है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: एक साल की एफडी पर 6.60 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.50 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.25 फीसदी है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: एक साल की एफडी पर 6.90 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 5.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 5.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.15 फीसदी है।

इंडियन बैंक: एक साल की एफडी पर 6.60 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.55 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.15 फीसदी है।

इंडियन ओवरसीज बैंक: एक साल की एफडी पर 7 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.60 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

केनरा बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

पंजाब नेशनल बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.80 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI): एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.80 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.05 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.05 फीसदी है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एक साल की एफडी पर 6.70 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.60 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.05 फीसदी है।

यूको बैंक: एक साल की एफडी पर 6.35 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.50 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 6.95 फीसदी है।

प्राइवेट बैंकों में 8.15 फीसदी तक ब्याज प्राइवेट बैंकों में एसबीएम बैंक सबसे आगे है। यहां सीनियर सिटीजन को अधिकतम 8.15 फीसदी सालाना ब्याज मिल सकता है। डीसीबी बैंक में अधिकतम दर 8 फीसदी और बंधन बैंक में 7.95 फीसदी है। तीन साल के पीरियड पीरियड में बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और YES बैंक में 7.75 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है। पांच साल की एफडी पर DCB बैंक 8 फीसदी ब्याज दे रहा है। वहीं, RBL बैंक में एक साल की एफडी पर 7.40 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

प्राइवेट बैंकों की एफडी ब्याज दरें SBM बैंक: एक साल की एफडी पर 7.60 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.60 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.15 फीसदी है।

DCB बैंक: एक साल की एफडी पर 7.15 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.25 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 8 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8 फीसदी है।

बंधन बैंक: एक साल की एफडी पर 7.50 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.95 फीसदी है।

धनलक्ष्मी बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.75 फीसदी है।

इंडसइंड बैंक: एक साल की एफडी पर 7.25 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.15 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.75 फीसदी है।

YES बैंक: एक साल की एफडी पर 7.15 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.75 फीसदी है।

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक: एक साल की एफडी पर 7.30 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.20 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.20 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.70 फीसदी है।

सिटी यूनियन बैंक: एक साल की एफडी पर 6.90 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.50 फीसदी है।

RBL बैंक: एक साल की एफडी पर 7.40 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.50 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.20 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.50 फीसदी है।

कर्नाटक बैंक: एक साल की एफडी पर 6.90 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.55 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.55 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.40 फीसदी है।

CSB बैंक: एक साल की एफडी पर 5.25 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.35 फीसदी है।

IDFC FIRST बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.35 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.35 फीसदी है।

साउथ इंडियन बैंक: एक साल की एफडी पर 6.85 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.70 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.20 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.30 फीसदी है।

एक्सिस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.25 फीसदी है।

जम्मू-कश्मीर बैंक: एक साल की एफडी पर 7.05 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.20 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.25 फीसदी है।

फेडरल बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.90 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.20 फीसदी है।

करूर वैश्य बैंक: एक साल, तीन साल और पांच साल की एफडी पर 6.95 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.20 फीसदी है।

कोटक महिंद्रा बैंक: एक साल की एफडी पर 7 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.90 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.15 फीसदी है।

HDFC बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.95 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.90 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

ICICI बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.95 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.90 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

नैनीताल बैंक: एक साल की एफडी पर 6.25 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.10 फीसदी है।

IDBI बैंक: एक साल की एफडी पर 6.70 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.85 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.05 फीसदी है।

DBS बैंक: एक साल की एफडी पर 6.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7 फीसदी है।

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 8.5 फीसदी तक रिटर्न अक्टूबर 2026 में स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिकतम ब्याज दर 8.5 फीसदी सालाना है। एक साल की एफडी पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 8 फीसदी ब्याज दे रहा है।

स्मॉल फाइनेंस बैंकों की एफडी ब्याज दरें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.60 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.60 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.50 फीसदी है।

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.50 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 6.50 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.50 फीसदी है।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.40 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.40 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 8.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.50 फीसदी है।

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.50 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 8.30 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.77 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.30 फीसदी है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.75 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.70 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.30 फीसदी है।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.25 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.75 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.25 फीसदी है।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.50 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 8 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8.25 फीसदी है।

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 8 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.25 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 8 फीसदी है।

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.85 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.90 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.90 फीसदी है।

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.60 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.40 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.30 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.60 फीसदी है।

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 6.85 फीसदी, तीन साल की एफडी पर 7.60 फीसदी और पांच साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। बैंक की अधिकतम ब्याज दर 7.60 फीसदी है।