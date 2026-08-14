FD पर 7.50% तक ब्याज, ये 3 बैंक दे रहे हैं मोटा रिटर्न, अभी चेक करें डीटेल्स
मुख्य बातें
- Best FD Rates: एफडी पर 7.50% तक ब्याज मिल रहा है
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी इंडिया ने 4 अगस्त को ब्याज दरों में बदलाव किया है
Best FD Rates: इस समय शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में अगर आप भी इस दौरान निवेश को लेकर चिंतित हैं तो एफडी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस सुरक्षित निवेश में पैसा लगाने वाले इनवेस्टर्स के लिए बड़ा अपडेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक और इंडियन बैंक ने एफडी की दरों में बदलाव किया है। इन बैंकों में डीसीबी की तरफ से सामान्य निवेशकों को सबसे अधिक 7.50 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
यूनियन बैंक एफडी रेट्स Union Bank FD Rates)
यह सरकारी बैंक 7 दिन से 10 साल तक की एफडी कर रहा है। बैंक की तरफ से 2.70 प्रतिशत से 6.55 प्रतिशत तक ब्याज अपने ग्राहकों को दिया जा रहा है। बैंक के नए रेट्स 4 अगस्त 2026 को लागू हुए है। 555 दिन की एफडी पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.55 प्रतिशत और 444 दिन की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
डीसीबी बैंक एफडी रेट्स (DCB FD Rates)
इस बैंक ने भी 4 अगस्त 2026 को नई दरें लागू की है। बैंक की तरफ से सामान्य ग्राहकों को 3.75 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत तक ब्याज एफडी पर दिया जा रहा है। बैंक सबसे अधिक ब्याज 24 महीने की एफडी पर दे रहा है। इस पीरियड के लिए बैंक की तरफ से 7.50 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। 60 साल या उससे अधिक और 70 साल से कम के एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8 प्रतिशत का ब्याज बैंक दे रहा है। 70 साल या उससे अधिक की एफडी पर डीसीबी की तरफ से 8.05 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
इंडियन बैंक एफडी रेट्स (Indian Bank FD Rates)
सामान्य ग्राहकों को बैंक की तरफ से 2.80 प्रतिशत से 6.60 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। 555 दिन की एफडी पर इस बैंक की तरफ से 6.65 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। वहीं, सीनियर सिटीजन को बैंक 7.15 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से 7.40 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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