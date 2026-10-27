EPFO से मिलती है पेंशन! घर बैठे बन जाएगा जीवन प्रमाण, बस इस नंबर पर करें कॉल

मुख्य बातें

EPFO Digital Life Certificate: अगर आप EPFO से पेंशन लेते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। लेकिन अब इसके लिए बैंक जाने या लंबी लाइन में लगने की परेशानी से बच सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस के जरिए डाकिया आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको 033-22029000 नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट करना होगा। ध्यान रखें कि सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।

घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या करें? EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर पेंशन पाने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। खासतौर पर उन पेंशनर्स को इससे मदद मिलेगी, जो अधिक उम्र, बीमारी या दूसरी वजहों से बैंक या सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते।

इसके लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहक सर्विस नंबर 033-22029000 पर कॉल करें और घर पर डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह सुविधा IPPB के ग्राहकों के साथ गैर IPPB ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। डाकिया आपके घर आकर जरूरी जानकारी और बायोमिट्रिक वैरिफिकेशन प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा।

लाइफ सर्टिफिकेट बनने के बाद क्या करना होगा? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक बन जाने पर एक खास नंबर जारी होता है, जिसे प्रमाण आईडी (Pramaan ID) कहा जाता है। यह आईडी पेंशनर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की ओर से भेजा जाता है। इसकी मदद से आप अपना सर्टिफिकेट https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट बन जाने का मतलब यह नहीं है कि पेंशन देने वाली संस्था ने उसे मंजूर भी कर लिया है। इसलिए अपना सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उसका स्टेटस जरूर चेक करें। अगर सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है या स्टेटस स्पष्ट नहीं है, तो संबंधित बैंक या पेंशन देने वाली संस्था से संपर्क करें।