EPFO सब्सक्राइबर्स की 7500 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन? 19 नवंबर को दिल्ली में मीटिंग
मुख्य बातें
- EPFO Pension Updates: इसी महीने की 19 तारीख को एम्पॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग है
- कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है
EPFO Pension Updates: एम्पलॉयीज प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बड़ी मीटिंग 19 नवंबर को होने जा रही है। कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने इस बैठक से पहले मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा समय में EPFO सब्सक्राइबर्स को 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। बता दें, मीटिंग स्थल में कोई भी बदलाव हुआ है। अब EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग गुजरात की जगह अब दिल्ली में होगी।
7500 रुपये मिनिमम पेंशन की मांग
आखिरी बार EPFO सब्सक्राइबर्स के मिनिमम पेंशन पर फैसला 2014 में हुआ था। तब 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन कर दी गई थी। लेकिन अब इसे डीए के साथ बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर्मचारियों से जुड़े संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन नाकाफी है।
कुछ रिपोर्ट मे यह बात सामने आई है कि सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मिनिमम पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी पेंशन फंड की स्थिति को जांचने के बाद किया जाएगा। बता दें, 240वीं मीटिंग के एजेंडा से जुड़े डीटेल्स भी अबतक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में यह साफ नहीं हो पाया है कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा इस बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा या नहीं।
वेज सीलिंग में किया है इजाफा
इसी साल सितंबर में सरकार ने ईपीएफओ के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए वेतन सीमा (वेज सीलिंग) को मौजूदा के 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना है।
तब मंत्री ने क्या कुछ कहा था?
तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भविष्य निधि कटौती के लिए अब 25,000 रुपये प्रति माह वेतन की नई सीमा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ के दायरे में आ सकते हैं। बता दें, ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 के बीच अपरिवर्तित रही थी और सितंबर, 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। सितंबर, 2014 से पहले वेतन सीमा 6,500 रुपये प्रति माह थी।
इस फैसले से सालाना करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है, जबकि मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है। पांच वर्षों में अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये होगा।
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।