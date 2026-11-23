क्या है EPFO का SWP प्लान? हर महीने निकाल सकेंगे 1 लाख रुपये से अधिक पैसा
मुख्य बातें
- EPFO latest Updates: ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए नई सुविधा दी है
- अब फंड का पैसा महीने के हिसाब से भी सब्सक्राइबर्स निकाल सकते हैं
EPFO latest Updates: इसी महीने ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव किया है। अब सब्सक्राइबर्स अपने फंड का पैसा रिटायरमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं। इसे ही एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की सुविधा कहा है। बता दें, जो सदस्य ईपीएस के सदस्य हैं उन्हें अलग से पेंशन भी मिलेगी। आइए कैलकुलेशन के जरिए समझझे हैं कि पेंशन और SWP मिलाकर आप महीने का कितना पैसा पा सकते हैं।
क्या है यह सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की नई सुविधा
इस नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना पैसा किस्तों में निकाल सकते हैं। यानी अब एक साथ अपने फंड्स को निकालने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझें अगर तो इस नई सुविधा प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी महीने, तिमाही, छमाही आधार पर पैसा निकाल सकता है। यानी जरूरत के हिसाब से पैसा निकासी की सुविधा मिलेगी। बता दें, आपके खाते में बचा हुआ पैसा रिटर्न जनरेट करता रहेगा।
आइए कैलकुलेशन से समझते हैं
मान लीजिए किसी कर्मचारी की उम्र 28 साल है। वह 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। यानी 30 साल की नौकरी में हर महीने बेसिक पे 25000 रुपये+ डीए है। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट 5 प्रतिशत का है। नियोकात् का योगदान 3.67 प्रतिशत + डीए और कर्मचारी का योगदान 12 प्रतिशत + डीए है। अगर ईपीएफ का ब्याज दर 8.25 प्रतिशत रहता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के कैलकुलेटर के अनुसार वह व्यक्ति 1.81 करोड़ रुपये का फंड जनरेट कर सकता है।
सिस्टेमेटिक विथड्रॉल प्लान का टाइम पीरियड अगर 15 साल रहता है तो हर महीने सब्सक्राइबर्स 165135 रुपये की निकासी कर पाएगा। वहीं, 20 साल का टाइम पीरियड अगर वह चुनता है तो महीने का 144474 रुपये की निकास कर सकता है। 25 साल के टाइम पीरियड पर 133164 रुपये की मासिक निकासी कर सकता है। वहीं, 1.81 करोड़ रुपये के फंड पर 126579 रुपये की मंथली निकासी का विकल्प सब्सक्राइबर्स के पास रहेगा।
वहीं नियोक्ता को हर महीने 11429 रुपये की महीने पेंशन भी मिल सकती है। यानी 15 साल पहले SWP और पेंशन के अमाउंट को मिलाकर 176564 रुपये की मंथली निकासी की सुविधा रहेगी। बता दें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर फैसला 19 तारीख ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में हुआ था।
कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने कम से कम पेंशन बढ़ाने की भी मांग की थी। लेकिन उस मांग पर कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। बता दें, 2014 में ईपीएफओ ने 1000 रुपये कम से कम पेंशन तय किया था। उसके बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।