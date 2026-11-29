EPFO सब्सक्राइबर्स को बैंक जैसी सुविधा देने की तैयारी, UPI से निकाल पाएंगे 25000 रुपये! होने वाला है बड़ा बदलाव
मुख्य बातें
- EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है
- आने वाले दिनों में उन्हें बैंक जैसी सुविधा की तैयारी है
- इसके अलावा यूपीआई से शुरुआती दिनों में 25000 रुपये तक निकालने की अनुमति भी जल्द मिल सकती है
EPFO के प्रमुख और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अंशधारकों को जल्दी ही पूरी तरह से बैंक जैसी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसमें बैंक की तरह ब्याज तुरंत मिलने के साथ खाते में यूपीआई, डेबिट कार्ड से पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा होगी।
शुरुआत में निकाल पाएंगे UPI से 25000 रुपये
उन्होंने यह भी कहा कि यूपीआई के जरिए पैसा निकालने की सुविधा के लिए जरूरी तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और शुरू में 25,000 रुपये की निकासी सुविधा के साथ यह योजना कभी भी लागू की जा सकती है। बता दें, ईपीएफओ ने सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सुधारों के तहत इस महीने की शुरुआत में व्हाट्सऐप सेवा शुरू की है। व्हाट्सऐप के माध्यम से पीएफ जमा राशि, पासबुक देखने की सुविधा दी गई है।
EPFO के मुखिया ने क्या कुछ कहा है?
अंशधारकों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार के बारे में कृष्णमूर्ति ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, 'हमारा लक्ष्य अंशधारकों को बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमने अंशधारकों को उनके खाते तक आसान पहुंच के लिए एक नवंबर को व्हाट्सऐप सेवा शुरू की है। यह बताने में मुझे खुशी है कि तीन सप्ताह में ही करीब 1.25 करोड़ सदस्य इसका उपयोग करने लगे हैं।'
उन्होंने कहा, 'हम कुछ ही दिनों में ईपीएफओ 3.0 परियोजना शुरू करने वाले हैं। उसमें कोर बैंकिंग जैसी सुविधा होगी। जैसे बैंक में आपका खाता रहता है तो आपको सुविधा रहती है कि चाहे तो आप यूपीआई के जरिये लेन-देन करें या फिर कभी भी पैसा निकाले और आपको ब्याज भी तुरंत मिलता रहता है। इसी तरह की बैंक जैसी सुविधाएं अंशधारकों को देने की हमारी कोशिश है। हमारा इस सुविधा को एक साल के भीतर शुरू करने का लक्ष्य है।'
पैसा जमा करना और निकालना होगा आसान
इस बारे में विस्तार से बताते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा, 'आज के दिन जितने भी 'मेंबर लेजर' हैं, वह पूरा का पूरा कोर बैंकिंग में चला जाएगा। इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर है, उससे लेजर जुड़ा होगा... इससे खाता देखना पैसा जमा करना और निकालना आसान होगा।'
गिग वर्कर्स के लिए भी EPFO लाया सौगात
उन्होंने कहा, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता में असंगठित क्षेत्र (गिग कर्मचारी) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का प्रावधान है। संगठित क्षेत्र में नियोक्ता काम करने वाले अपने कर्मचारियों का पैसा ईपीएफओ में जमा करते हैं। अब असंगठित क्षेत्र में कोई नियोक्ता तो होता नहीं है, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा में स्वयं ही योगदान देना होगा। जैसे कोई ड्राइवर है या घर में काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वह या घर वाले, जहां वे काम करते हैं, पीएफ में पैसा जमा करना चाहे तो कैसे करेगा? इसके लिए यूपीआई या क्यूआर कोड आधारित या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान की सुविधा देने पर ईपीएफओ काम कर रहा है।'
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इसी महीने यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) से जुड़ी स्वैच्छिक अंशदान व्यवस्था और तीसरे पक्ष के छोटे-छोटे अंशदान की सुविधा को भी मंजूरी दी। इसमें स्वैच्छिक अतिरिक्त भुगतान' जैसी राशि भी शामिल होगी।
कृष्णमूर्ति ने कहा, ''जिस प्रकार बैंक में आप सोचते भी नहीं है कि हमको भुगतान करना हो, तो कैसे करना है। क्योंकि वहां पैसे लेन-देन के कई तरीके हैं। कोई नियोक्ता की जरूरत नहीं है, कोई रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है। यही सुविधाएं अब ईपीएफओ 3.0 परियोजना के तहत कोर बैंकिग सॉल्यूशन में उपलब्ध होगी। यानी उसका जो पीएफ का खाता होगा जैसे आप बैंक का अपना खाता देखते हैं, वैसे उसका पीएफ का खाता भी देख सकेंगे।'
यूपीआई के जरिये पैसा निकालने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘इस बारे में जरूरी तकनीकी परीक्षण पूरे हो गए हैं और यह योजना कभी भी लागू की जा सकती है।’
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।