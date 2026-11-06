Dhanteras Online Gold Buying: आज धनतेरस पर 10 रुपये में खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड, 3% कैश बैक; चेक करें सभी ऑफर
मुख्य बातें
- Dhanteras Online Gold Buying: इस धनतेरस पर कई कंपनियों डिजिटल गोल्ड खरीदने पर अच्छा ऑफर दे रही है
- एक ऐप ऐसा भी है जहां से 10 रुपये भी डिजिटल सोना खरीद सकते हैं
Dhanteras Online Gold Buying: आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। अगर आप भी आज धनतरेस के दिन सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं और दुकानों की भीड़ से बचना चाह रहे हैं तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज 6 नवंबर को ऑनलाइन गोल्ड खरीदने पर स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। आइए जानते हैं...
कहां से खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड (Digital Gold Kaise Kharide)
1-10 रुपये में खरीद सकते हैं सोना (Dhanteras Online Gold)
लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार Super.money ने 10 रुपये डिजिटल गोल्ड खरीदने की स्कीम को लॉन्च किया है। यूपीआई के जरिए इनके ऐप से कोई भी व्यक्ति जाकर डिजिटल गोल्ड खरीद सकता है। ग्राहकों को 3 प्रतिशत का कैश बैक भी मिलेगा। हालांकि, ध्यान रहे कि अधिकतम कैश बैक की लिमिट इस कंपनी ने 9000 रुपये प्रति माह तय की है। यानी 1000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदने पर ऐप 30 रुपये का कैशबैक देगा।
2- PhonePe दे रहा है डिजिटल गोल्ड पर 2% का कैश बैक (Digital Gold Benefits)
इस ऐप में अगर आप आज 6 नवंबर को डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 2 प्रतिशत का कैश बैक मिलेगा। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना होगा। ग्राहक कंपनी के ऐप में BUY GOLD सेक्शन में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। बता दें, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है।
3- यहां मिलेगा 21 रुपये का फ्री डिजिटल गोल्ड
धनतेरस के प्रचार के तहत jUMPP की तरफ से 2100 रुपये या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करने वाले योग्य ग्राहकों को 21 रुपये का फ्री डिजिटल गोल्ड दे रहा है। किसी भी ग्राहक को सिर्फ 2 बार ही फायदा एक दिन में मिलेगा। कंपनी ने 31 अक्टूबर को स्कीम को लॉन्च किया था लेकिन आज यानी 6 नवंबर इसका फायदा उठाने का आखिरी दिन है।
4- 5 प्रतिशत डिजिटल गोल्ड (Dhanteras Digital Gold Investment)
भारतपे अपने 'इन्वेस्ट भारतपे' के जरिए एक साथ 100 रुपये की खरीदारी पर 5 प्रतिशत डिजिटल गोल्ड एक्सट्रा दे रहा है। यह अतिरिक्त गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा।
5- यहां मिल रहा है 500 रुपये की कीमत का अतिरिक्त गोल्ड
Tickertape की तरफ से आज 6 नवंबर को खास ऑफर दिया गया है। 5000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदने वाले निवेशकों को 200 रुपये अतिरिक्त गोल्ड मिलेगा। वहीं, 7000 रुपये पर 300 रुपये और 10,000 रुपये पर 500 रुपये का गोल्ड मिलेगा। यह ऑफर आज के लिए ही है।
6- गोल्ड ज्वैलरी पर 14000 रुपये की छूट
Senco Gold & Diamonds की तरफ से धनतेरस पर गोल्ड ज्वैलरी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 10 ग्राम पर 14000 रुपये की छूट दी जा रही है। SBI Credit Card को 7500 रुपये की अतिरिक्त छूट नियमों के दायरे में रहने पर तुरंत मिलेगी। बता दें, यह ऑफर 8 नवंबर तक है।
डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
अगर इस धनतेरस आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो ध्यान रहें की सेबी इस मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है। जहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं उनके स्टोरेज और बिक्री के नियमों को जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।