DA hike news: लाखों कर्मचारियों को बढ़ गया डीए, इन 4 राज्य सरकारों ने दिवाली से पहले किया ऐलान
मुख्य बातें
- DA hike news: केंद्र सरकार ने इस बार 3 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है
- इस इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो गया है
- 4 राज्य सरकारों ने भी दिवाली से पहले डीए का ऐलान कर दिया है
DA hike news: केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों की तरफ से भी डीए को लेकर ऐलान किया जा रहा है। अबतक कुल 4 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि वो राज्य कौन-कौन से हैं और वहां कितना इजाफा हुआ है।
1-तमिलनाडु सरकार ने 3 प्रतिशत बढ़ाया डीए
इस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जिसके बाद डीए 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले राज्य के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था। बता दें, राज्य सरकार ने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
इस फैसले का असर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों को होगा। बता दें, डीए बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकार का 1858 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा।
2- राजस्थान डीए बढ़ोतरी
राज्य की भजनलाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के फैसले से 7 लाख राज्य के कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स को होगा।
3- मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मोहन यादव की अगुवाई वाली इस सरकार ने 30 अक्टूबर को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ा दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक एरियर 3 इंस्टॉलमेंट में देने का फैसला किया है।
4- छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बढ़ाया डीए
इस राज्य सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर दिया है। इस बार राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।