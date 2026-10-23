दिवाली से पहले इस सरकार ने 5% बढ़ाया डीए, 10000 रुपये एरियर देने का भी फैसला
मुख्य बातें
- DA hike news: हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है
- सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान आज 23 अक्टूबर को किया है
- इसके अलावा कुछ कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये एरियर की भी घोषणा हुई है
DA hike news: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ कुछ कर्मचारियों का बकाया एरियर देने का भी फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में इस बार कुल मिलाकर 5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, राज्य सरकार ने पे रिवीजन एरियर भी देने की घोषणा की है। यह राशि 10000 रुपये की है।
50% हुआ डीए
आज 23 अक्टूबर के सीएम सुक्खू प्रेस वार्ता में 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार 4 प्रतिशत डीए बढ़ा रही है। वहीं, पिछली बार का एक प्रतिशत बचा हुआ डीए भी कर्मचारियों को मिलेगा। यानी अब राज्य कर्मचारियों को कुल 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह 45 प्रतिशत था। बता दें, अक्टूबर महीने की सैलरी में सरकार की तरफ से इस बढ़ा हुए डीए जोड़कर सैलरी मिलेगी।
नवंबर में आएगा पैसा
राज्य सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत डीए जोड़कर पैसा नवंबर में दिवाली से पहले जारी किया जाएगा। बता दें, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी लम्बे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
किन लोगों को मिलेगा 10,000 रुपये एरियर
राज्य सरकार की तरफ से ग्रुप डी में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर एरियर का ऐलान किया है। यह पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पे रिवीजन के बाद एरियर बकाया था। सरकार के वित्त विभाग की तरफ से आज 23 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है। इन कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले यह दोहरी खुशी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अब भी डीए ऐलान का इंतजार
इस समय केंद्रीय कर्मचारी भी अपने जुलाई साइकल के डीए के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी की 21 अक्टूबर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से डीए का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब कर्मचारियों की निगाह 28 अक्टूबर के प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई है।
बता दें, जनवरी साइकल में केंद्र सरकार ने दो प्रतिशत डीए का इजाफा किया था। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।