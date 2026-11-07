DA Hike News: दिवाली से पहले दो और राज्यों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानें कहां कितना हुआ इजाफा
मुख्य बातें
- DA Hike News: केंद्र सरकार की तरफ से डीए में बढ़ोतरी के बाद अब राज्यों की तरफ से भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है
- दो और राज्यों में डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है
DA Hike News: दिवाली से पहले दो और राज्य सरकारों ने भी अपने स्टेट के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी है। यह दो राज्य कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश है। इससे पहले कई राज्यों ने पहले ही डीए और डीआर बढ़ा दिया था। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से भी पिछले महीने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था।
कर्नाटक में हुई 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी (Karnataka DA Hike)
शुक्रवार 5 नवंबर को राज्य सरकार ने 2.5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसके बाद अब राज्य कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिलेगा। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश ने 3 प्रतिशत बढ़ाया (Arunachal Pradesh DA hike)
राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए और डीआर 3 प्रतिशत इस बार बढ़ाया है। जिसके बाद अब राज्य के कर्मचारियों को 63 प्रतिशत डीए मिलेगा। यह बढ़ा महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। बता दें, सीएम पेमा खांडू ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके महंगाई भत्ते की जानकारी दी है।
इस साल केंद्र सरकार ने 5 प्रतिशत बढ़ाया है डीए
केंद्र सरकार की तरफ से साल भर में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक बार जनवरी साइकल में और दूसरी बार जुलाई साइकल में। जनवरी 2026 साइकल में केंद्र सरकार 2 प्रतिशत का इजाफा डीए में किया था। वहीं, इस बार जुलाई वाले साइकल में 3 प्रतिशत का डीए बढ़ाया गया है। जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो गया है।
कई राज्यों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
सबसे पहले तमिलनाडु ने अपने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उसके बाद अब राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।