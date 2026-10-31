DA Hike News: केंद्र के बाद अब इस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की दी मंजूरी, तदर्थ कर्मचारियों के लिए भी बोनस
मुख्य बातें
- DA Hike News: राजस्थान की भजन लाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का फैसला किया है
- दिवाली से पहले 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है
- केंद्र सरकार ने भी इस साल 3 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की है
DA Hike News: इसी महीने केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। कुल 3 प्रतिशत का इजाफा केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली के पहले किया गया है। अब केंद्र की राह पर ही राजस्थान सरकार भी निकल पड़ी है। राज्य की भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी को अप्रूवल दे दिया है। इस मंजूरी के बाद अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें, इस फैसले का फायदा 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 5 साल से अधिक पेंशनर्स को होगा।
भजनलाल सरकार ने डीए और डीआर के साथ-साथ तदर्थ कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की भी मंजूरी दी है। इन सभी फैसलों की वजह से राज्य सरकार को 1226 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
एड-हॉक कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस
भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर के साथ-साथ दिवाली बोनस की भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने तदर्थ कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस का अप्रूवल दिया है। इस फैसले की वजह से राज्य की सरकार पर 406 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा।
कब मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
राज्य के कर्मचारियों को 63 प्रतिशत डीए का लाभ नवंबर की सैलरी में मिलेगा। यानी दिसंबर महीने में जो पैसा क्रेडिट होगा उसमें इस बढ़े हुए डीए का असर दिखेगा। यह डीए जुलाई साइकल का है। 1 जुलाई से अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारी के GPF अकाउंट में जमा किया जाएगा।
इस साल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ा
केंद्र सरकार की तरफ से दो बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में बढ़ोतरी की जाती है। एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई से बढ़ोतरी होती है। जनवरी साइकल में सरकार ने 2 प्रतिशत डीए कर्मचारियों का बढ़ाया था। जिसके बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था। वहीं, इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिसकी वजह से महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।