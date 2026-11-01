DA Hike: क्या केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 68% हो जाएगा? क्यों हो रही है 3% इजाफे की चर्चा
मुख्य बातें
- DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
- जिसके बाद महंगाई भत्ता 65 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया
- अब अगली बार डीए का ऐलान 2027 में ही संभव है
DA Hike News: लेबर ब्यूरो की तरफ से सितंबर 2026 के लिए खुदरा मंहगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। जिसे आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रीयल वर्कर्स (AICPI-IW) की तरफ से ट्रैक किया जाता है। AICPI-IW सितंबर में 155.4 पर पहुंच गया। जोकि अगस्त की तुलना में 1 अंक अधिक है। अगस्त के महीने में AICPI-IW 154.50 अंक था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जनवरी 2027 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 68 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकता है। बता दें, अगले डीए साइकल पर फैसला जनवरी से दिसंबर 2026 के औसतन आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
कैसे होते है डीए पर फैसला
जब भी सरकार की तरफ डीए बढ़ोतरी पर फैसला किया जाता है तो पिछले 12 महीने की खुदरा महंगाई दर को आधार बनाया जाता है। जैसे मौजूदा डीए पर फैसला सरकार ने अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के औसत के आधार पर किया है।
अक्टूबर 2025 में AICPI-IW - 147.7 था। जोकि सितंबर 2026 में 155.50 पर पहुंच गया। इन 12 महीनों का औसत AICPI-IW आंकड़ा 150.50 रहा है।
डीए कैलकुलेशन के लिए (150.5X2.88)– 261.42}/261.42X100] का प्रयोग होता है। इसमें 150.5 अंक 12 महीने का औसत AICPI-IW है। जोकि 65.81 प्रतिशत होता है। इसलिए इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुई है।
अब सवाल है कि अगली बार कितना बढ़ेगा डीए
अगर आने महीनों में भी AICPI-IW भी 155 से प्लस रहा तो बहुत हद तक डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। लेकिन अगर इसमें गिरावट देखने को मिली तो डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें, अगर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता सरकार की तरफ से जनवरी 2026 साइकल में बढ़ाया जाता है तो कुल डीए 68 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 2 प्रतिशत के इजाफे के बाद डीए अगली बार 67 प्रतिशत पहुंच सकता है। इनसब पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है।
इस साल 5 प्रतिशत बढ़ा है डीए
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस साल भी दो बार इजाफा हुआ है। जनवरी साइकल में डीए में बढ़ोतरी 2 प्रतिशत की हुई थी। वहीं, जुलाई साइकल में डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा केंद्र सरकार ने किया है। इसका ऐलान 28 अक्टूबर को हुआ था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।