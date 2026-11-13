DA hike: इन कर्मचारियों को अब मिलेगा 221% डीए, इस बार 40% बढ़ाया गया मंहगाई भत्ता
मुख्य बातें
- DA hike Updates: पंजाब सरकार ने पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन के कुछ कर्मचारियों का डीए 40% बढ़ाया है
- इस बढ़ोतरी का फायदा 6507 कर्मचारियों को होगा
DA hike Updates: पंजाब सरकार ने कुछ कर्मचारियों के डीए में 40 प्रतिशत का इजाफा किया है। राज्य सरकार ने पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले कम्प्यूटर टीचर का डीए 181 प्रतिशत से बढ़कर 221 प्रतिशत हो गया है। पंजाब सरकार के इस फैसला का फायदा 6507 कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलेगा।
पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि इसका मकसद कम्प्यूटर टीचर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बता दें, इस घोषणा से एक दिन पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किया था।
पंजाब में डीए 53% पहुंचा
4 नवंबर को पंजाब सरकार ने 8 लाख सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता और महंगाई राहत 3 प्रतिशत बढ़ा दिया। जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ा हुआ डीए नवंबर महीने की सैलरी में दिखेगा। यह पैसा दिसंबर माह में क्रेडिट होगा।
इस साल अबतक राज्य सरकार ने 11 प्रतिशत बढ़ा डीए
पंजाब सरकार ने इस साल अबतक 2 बार डीए में बढ़ोतरी की है। पहली बार महंगाई भत्ता भगवंत मान सरकार ने 8 प्रतिशत बढ़ाया था। जिसके बाद राज्य कर्मचारियों को डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। जिसके बाद महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों का 53 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, हालिया बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकार पर 3988 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
केंद्र सरकार ने इस साल 5 प्रतिशत डीए बढ़ाया
केंद्र सरकार की तरफ से 2026 में दो बार डीए बढ़ाया गया है। पहली बार महंगाई भत्ता अप्रैल के महीने में बढ़ाया गया था। तब 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। वहीं, अक्टूबर के महीने में केंद्र सरकार ने 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया था। बता दें, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय 63 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।