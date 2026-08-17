क्रेडिट कार्ड ने अचानक काम करना बंद कर दिया? तुरंत करें ये 5 काम, वरना हो सकता है नुकसान

अगर आपका क्रेडिट कार्ड अचानक काम करना बंद कर दे या उसका चिप, मैग्नेटिक स्ट्राइप या कार्ड का हिस्सा खराब हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्टेटस में बैंक से नया कार्ड आसानी से मंगवाया जा सकता है। हालांकि, इस दौरान कुछ जरूरी कदम तुरंत उठाना बेहद जरूरी है, ताकि कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो और आपके पेमेंट में भी ज्यादा परेशानी न आए।

सबसे पहले कार्ड को ब्लॉक करें क्रेडिट कार्ड खराब होने या काम न करने की स्टेटस में सबसे पहला कदम उसे सुरक्षित करना है। इसके लिए बैंक के मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। इससे कार्ड के गलत इस्तेमाल का जोखिम कम होता है। अगर कार्ड चोरी या गुम हुआ है, तो उसे तुरंत ब्लॉक करना और भी जरूरी है।

बैंक को बताएं कि कार्ड में क्या दिक्कत है? कार्ड ब्लॉक करने के बाद अपने बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को समस्या की जानकारी दें। साफ बताएं कि कार्ड फिजिकल तौर पर खराब हुआ है। इससे बैंक को सही तरीके से रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में मदद मिलेगी।

रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए करें अप्लाई इसके बाद नए कार्ड के लिए रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डालें। आमतौर पर यह सुविधा बैंक के मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, हेल्पलाइन या ब्रांच के जरिए मिल सकती है। अप्लाई करने से पहले यह भी जांच लें कि बैंक इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट फीस ले रहा है या नहीं। अलग-अलग बैंक के नियम और चार्ज अलग हो सकते हैं।

नए कार्ड की डिलीवरी ट्रैक करें रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद बैंक आपको ट्रांजैक्शन या रिक्वेस्ट आईडी दे सकता है। इसे संभालकर रखें। इससे नए कार्ड की स्टेटस और डिलीवरी को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। साथ ही बैंक में दर्ज अपना मोबाइल नंबर और पता जरूर चेक कर लें, ताकि कार्ड गलत पते पर न जाए या डिलीवरी में देरी न हो।

नया कार्ड मिलते ही एक्टिवेट करें नया कार्ड मिलने के बाद उसकी स्टेटस चेक करें और बैंक के रजिस्टर माध्यम से उसे एक्टिवेट करें। जरूरत के मुताबिक PIN सेट या कन्फर्म करें। पुराने कार्ड को ऐसे ही कूड़ेदान में न फेंकें। उसके चिप, कार्ड नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी को काटकर सुरक्षित तरीके से खत्म कर दें।