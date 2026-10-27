Dhanteras 2026: सोना खरीदने के 5 तरीके! ज्वेलरी से लेकर गोल्ड ईटीएफ तक, जानें कहां लगाएं पैसा

मुख्य बातें

Dhanteras 2026: धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों पर लोग सोने के सिक्के, गहने और बार खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप सोने को सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के तौर पर खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं। आप फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) में भी निवेश कर सकते हैं। हर विकल्प की लागत, जोखिम और पैसा निकालने का तरीका अलग है। ऐसे में इस धनतेरस सोना खरीदने से पहले जान लें कि आपके लिए कौन-सा तरीका बेहतर हो सकता है।

1. सोने के गहने, सिक्के या बार खरीदें धनतेरस पर ज्यादातर लोग सोने के गहने खरीदते हैं। गहनों को पहनने के साथ परिवार की विरासत के तौर पर भी संभालकर रखा जाsता है। वहीं, अगर आप सिर्फ निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो सिक्के या बार भी चुन सकते हैं।

हालांकि, गहने खरीदते समय सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी देना पड़ता है। बेचते समय इन खर्चों की पूरी रकम वापस नहीं मिलती। इसलिए निवेश के लिहाज से गहने खरीदने से पहले इन एक्स्ट्रा खर्चों को जरूर समझें।

2. गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप सोने को घर में रखे बिना उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ एक विकल्प है। इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। गोल्ड ईटीएफ शेयर बाजार में कारोबार के दौरान खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

दूसरी ओर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है। ये फंड आमतौर पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं। दोनों विकल्पों के जरिए आप फिजिकल सोना खरीदे बिना उसकी कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से फायदा पाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, रिटर्न की गारंटी नहीं होती और निवेश से जुड़े खर्च भी हो सकते हैं।

3. डिजिटल गोल्ड में करें ऑनलाइन निवेश अगर आपका बजट कम है, तो डिजिटल गोल्ड का विकल्प भी मौजूद है। कुछ पेमेंट ऐप के जरिए एक रुपये से भी डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा मिलती है। इसमें आप ऑनलाइन सोना खरीदते हैं और संबंधित सर्विस देने वाली कंपनी आपके निवेश के बराबर सोना रखने का दावा करती है।

4. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से जारी की जाने वाली ऐसी सिक्योरिटीज हैं, जिनकी कीमत सोने के ग्राम के आधार पर तय होती है। इनमें फिजिकल सोना रखने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल आरबीआई ने नए SGB जारी करना बंद कर रखा है। हालांकि, उपलब्ध बॉन्ड को शेयर बाजार में खरीदा जा सकता है। खरीदने से पहले उसकी मौजूदा कीमत, मैच्योरिटी और बिक्री की शर्तें जरूर चेक कर लें।

5. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी EGR के जरिए भी सोने में निवेश किया जा सकता है। ये मानकीकृत सोने से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज हैं, जिनका कारोबार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तय नियमों और शर्तों के तहत इन्हें फिजिकल सोने में बदलने का विकल्प भी मिल सकता है।