FD पर सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 8.6% तक का ब्याज; सरकारी बैंकों का क्या है हाल
मुख्य बातें
- Best FD Rates: एफडी की दरों में पिछले दिनों कई बैंकों ने इजाफा किया है
- सीनियर सिटीजन को सामान्य नागरिकों की तुलना में फिक्सड डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलता है
Best FD Rates: शेयर बाजार के उठा-पटक के बीच एफडी ही एक ऐसा निवेश है जहां रिटर्न की पूरी गारंटी रहती है। बैंक की तरफ से सामान्य नागरिकों और सीनियर सिटीजन को आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर वरिष्ठ नागिरकों को 8.6 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं। बता दें, सामान्य नागरिकों की तुलना में सीनियर सिटीजन को बैंक एफडी पर अधिक ब्याज देता है।
कहां मिल रहा है 8.6 प्रतिशत का ब्याज
Equitas Small Finance Bank और Ujjivan Small Finance Bank की तरफ से इस समय सीनियर सिटीजन को 8.60 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भी 8.50 प्रतिशत तक ब्याज एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है।
Equitas Small Finance Bank की तरफ से 3 साल एक दिन की एफडी पर 8.6 प्रतिशत का ब्याज अपने ग्राहकों को दिया जा रहा है। वहीं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 30 महीने और एक दिन से 36 महीने की एफडी पर ग्राहकों को 7.9 प्रतिशत का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की एफडी पर 8.3 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 23 महीना एक दिन से 27 महीने की एफडी पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहा है।
प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी दे रहे हैं 8 प्रतिशत तक ब्याज
यस बैंक की तरफ से 8 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। बंधन बैंक 7.95 प्रतिशत ब्याज एफडी पर सीनियर सिटीजन को दे रहा है। इंडसइंड बैंक 7.85 प्रतिशत का ब्याज ग्राहकों को दे रहा है।
सिटी यूनियन बैंक 556 दिन से 3 साल तक एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 7.5 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से 500 दिन से 2 साल तक की एफडी पर ग्राहकों को 7.5 प्रतिशत का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बता दें, आरबीएल बैंक भी सीनियर सिटीजन को 18 महीने से 2 साल 3 दिन से कम की एफडी पर 7.8 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
सरकारी बैंक कितना दे रहे ब्याज
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 7.50 प्रतिशत का ब्याज सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। बैंक की दरें 2222 दिन से 3333 दिन की एफडी पर लागू होंगी। पैसा बाजार के डाटा के अनुसार इन इस बैंक के अलावा कोई अन्य सरकारी बैंक इतना ब्याज नहीं दे रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।