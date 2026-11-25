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Baini-Bhuli Yojana: सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है जिसके तहत उन्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाएंगे। यह पैसा दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। पहली किस्त के तौर पर दिसंबर में 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि बाकी 10,000 रुपये दूसरी किस्त में दिए जाएंगे। इस योजना का नाम बैणी-भुली योजना है। सरकार ने इस योजना के तहत 5.23 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचाने का टारगेट रखा है। जानिये कौनसी महिलाएं इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। कहां और कैसे सरकार की इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।

क्या है बैणी-भुली योजना? इस योजना का नाम बैणी-भुली योजना है। इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपये देने की घोषणा की है।

सरकार के मुताबिक इस योजना के लिए कुल 523 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पहले चरण में दिसंबर में लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद दूसरी किस्त में बाकी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह हर पात्र महिला को कुल 20,000 रुपये की मदद मिलेगी।

किन महिलाओं को मिलेंगे 20,000 रुपये? इस योजना का लाभ शुरुआत में ग्रामीण इलाकों की पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। खासतौर पर वह महिलाएं इसके दायरे में आएंगी, जो स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी के मुताबिक इस योजना से ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल महिलाओं को भी फायदा पहुंचाने का टारगेट है। गांवों में खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट बनाने जैसे कामों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उनके काम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

कैसे मिलेंगे पैसे और कितनी मिलेगी किस्त? योजना के तहत महिलाओं को कुल 20,000 रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे।

- पहली किस्त: दिसंबर में 10,000 रुपये।

- दूसरी किस्त: 10,000 रुपये।

- कुल सहायता: 20,000 रुपये।

- लाभार्थियों का : 5.23 लाख महिलाएं।

यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाएगा। इससे महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

क्या शहरों में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा फायदा? फिलहाल इस योजना का फोकस ग्रामीण महिलाओं पर है। शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं को इसमें शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि सरकार उनके लिए अलग योजना लाने की तैयारी कर रही है। यानी बैणी-भुली योजना का लाभ शुरुआत में ग्रामीण इलाकों की पात्र महिलाओं को ही मिलेगा।

योजना के लिए कौन से दस्तावेज रखने होंगे? सरकार ने अभी आवेदन, पात्रता और दस्तावेजों को लेकर पूरी आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं की है। हालांकि, महिलाओं को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए।

- आधार कार्ड

- स्थायी निवास प्रमाण पत्र

- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक

- मोबाइल नंबर

- पासपोर्ट साइज फोटो

- स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण या जानकारी

ध्यान रखें कि ये संभावित डॉक्यूमेंट हैं। आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी कागजात की अंतिम जानकारी सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन जारी होने के बाद ही साफ होगी।