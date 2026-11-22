इस साल करीब 59000 रुपये गिरा सोने का दाम, अभी और होगा सस्ता? क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह
मुख्य बातें
- Aaj ka Gold Rate: रिकॉर्ड हाई की तुलना में गोल्ड का रेट इस साल करीब 59000 रुपये गिर चुका है
- आने वाले समय में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है
Aaj ka Gold Rate: गोल्ड की कीमतों में इस अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में जहां सोने का रेट 180779 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, अब कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। जिसके बाद से निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गोल्ड का रेट आने वाले समय में फिर से 1 लाख रुपये के नीचे आ सकता है। बता दें, बॉन्ड यील्ड में उछाल, फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफा आदि का असर गोल्ड मार्केट पर साफ देखने को मिल रहा है।
इस साल करीब 59,000 रुपये सस्ता हुआ है सोना
शुक्रवार को एमसीएक्स पर गोल्ड का रेट 124940 रुपये के स्तर पर आ गया। जोकि रिकॉर्ड हाई की तुलना में करीब 59000 रुपये कम दाम है। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में दाम गोल्ड का रेट 3539 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर है। यह भी रिकॉर्ड हाई 5626.80 डॉलर प्रति आउंस की तुलना में 2087 डॉलर सस्ता है।
117500 रुपये तक गिर सकता है सोना
गोल्ड के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार डॉलर में मजबूती के साथ-साथ यूएस फेड रिजर्व की तरफ से फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना की वजह से गोल्ड की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में उछाल देखने को मिल रही है। वहीं, घरेलू स्तर पर रुपये में मजबूती का भी असर सोने पर दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट में 3500 डॉलर प्रति आउंस का स्तर काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां से अगर रेट नीचे गया तो यह 3300 डॉलर प्रति आउंस के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, भारत में गोल्ड का रेट 117500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क सकता है। यानी आने वाले समय में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट की संभावना बनी हुई है।
गोल्ड की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजहें
अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। इस असर गोल्ड की कीमतों पर दिख रहा है। मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखें तो फेड रिजर्व की तरफ से फिर से ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोने की कीमतें और नीचे जा सकती हैं।
रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। यह भी सोने के बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। इन सबके अलावा AI का गुब्बारा शेयर बाजार में फूट गया है। यह भी गोल्ड पर दबाव बढ़ा रहा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने का बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।