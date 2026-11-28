8th Pay Commission: कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, सरकार पर बढ़ेगा बोझ; पे कमीशन के पास 6 महीने का समय
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission Updates: 8वें पे कमीशन के लागू होने से सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा
- बता दें, पे कमीशन को 18 महीने का समय मिला हुआ है
8th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की तरफ से इस समय 8वें पे कमीशन के लागू होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभी पूरी रिपोर्ट आने में भले ही समय हो लेकिन हर-तरफ कैलकुलेशन जारी है। डोएचे बैंक रिसर्च के अनुसार 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद केंद्र सरकार के खर्च में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है। 2027 के वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जिसका टाइटल Great Expectations, but Risky Business में बैंक ने कहा था कि सरकारी खजाने पर इससे दबाव बढ़ेगा।
डोएचे बैंक रिसर्च के अनुसार 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद सरकार का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2028 में कम करना कठिन होगा। बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रह सकता है। बैंक ने कहा कच्चे तेल की अधिक कीमतें और बढ़ती सब्सिडियरी की वजह से भी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है।
अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड
8वें पे कमीशन ने देश भर में अलग-अलग बैठक की है। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। कुछ सगंठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 4 रखने की भी मांग हुई है। अगर यह मांग मान ली जाती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 72000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि, अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बता दें, 7वें पे कमीशन के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था।
4 बार बढ़े डीए
कुछ संगठनों ने 4 बार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की मांग की है। मौजूदा समय में एक साल में दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ता है। इसके अलावा 50 प्रतिशत डीए होने की स्थिति में उसे बेसिक पे में मर्जर की भी मांग हुई है। इस वक्त ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
फैमिली पेंशन भी बढ़ाने की मांग
पेंशनर्स की तरफ से फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत करने की मांग की गई है। इस समय फैमिली पेंशन 30 प्रतिशत मिलता है। इन सबके अलावा फैमिली यूनिट को 5 करने की भी मांग लगातार उठ रही है।
8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। इस आयोग के पास कुल 18 महीने का समय था। जिसमें से 12 महीने का समय बीत चुका है। यानी अगले 6 महीने के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट को सरकार के पास जमा कर देगा। जिस पर अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट करेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।