2,000 रुपये महीने बचाकर बना लिए 4.8 करोड़ रुपये, 38 की उम्र में नौकरी छोड़ने की तैयारी! कभी अनाथालय में गुजरा था बचपन

मुख्य बातें

कभी सिर्फ 2,000 रुपये महीने बचाकर निवेश शुरू करने वाला एक शख्स आज करीब 4.8 करोड़ रुपये का निवेश पोर्टफोलियो बना चुका है। खास बात यह है कि उसने न तो शेयर बाजार में रोज सेल-परचेज की, न किसी बड़े IPO में पैसा लगाकर किस्मत आजमाई और न ही रातोंरात अमीर बनने का कोई रास्ता चुना। उसने बस एक छोटी सी रकम से शुरुआत की, हर महीने निवेश जारी रखा और जैसे-जैसे कमाई बढ़ी, निवेश भी बढ़ाता गया। आज 38 साल की उम्र में उसके पास करीब 10 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति बताई जा रही है। अब वह नौकरी छोड़कर अपनी सेहत, परिवार और पसंद की जिंदगी पर ध्यान देने की योजना बना रहा है। उसकी यह कहानी बताती है कि अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ी रकम से शुरुआत करना जरूरी नहीं, बल्कि सही आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना ज्यादा जरूरी है।

सिर्फ 2,000 रुपये की SIP से शुरू हुआ करोड़ों का सफर? मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस निवेशक ने अपनी कहानी रेडिट कम्युनिटी पर शेयर की है। उसने साल 2012 में एक छोटी कंपनी में रिक्रूटर की नौकरी से अपना करियर शुरू किया था। उस समय उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने टैक्स बचाने और हर महीने पैसे बचाने की आदत डालने के लिए 2,000 रुपये की SIP शुरू की। उसने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) म्यूचुअल फंड में निवेश किया।

शुरुआत में 2,000 रुपये की रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उसने हर महीने निवेश करना जारी रखा। जैसे-जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, उसने निवेश की रकम भी बढ़ा दी। धीरे-धीरे उसका पैसा बढ़ता गया। रिपोर्ट के अनुसार आज उसका निवेश पोर्टफोलियो करीब 4.79 करोड़ रुपये का हो चुका है। इस पर उसे करीब 10.5 फीसदी सालाना औसत रिटर्न मिला है।

कहां-कहां निवेश किया है पैसा? इस शख्स ने अपना पूरा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाया। उसने अलग-अलग निवेश विकल्पों में रकम बांटकर रखी है। उसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके करीब 2.65 करोड़ रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 63 लाख रुपये कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में, 45 लाख रुपये अमेरिकी शेयरों में, 32 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में और 29 लाख रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं। इसके अलावा PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, बॉन्ड, LIC पॉलिसी और बचत खाते में भी पैसा जमा है। उसने बताया कि उसने कभी खुद अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीदने की कोशिश नहीं की। IPO में भी पैसा नहीं लगाया। उसका पूरा भरोसा म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश करने पर रहा।

30 लाख रुपये लगाने के बाद भी नहीं मिला घर उसकी जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। साल 2016 में उसने 60 लाख रुपये का एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उसने 30 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए। लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया और उसका घर खरीदने का सपना अधूरा रह गया। इस मामले में वह अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि, इस मुश्किल के बावजूद उसने निवेश करना बंद नहीं किया।

पति-पत्नी की कमाई 1.2 करोड़ रुपये सालाना करियर में आगे बढ़ने के साथ उसकी कमाई भी बढ़ती गई। एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में काम करने के दौरान कंपनी के शेयरों से उसे करीब 60 लाख रुपये मिले। बाद में कंपनी में बदलाव के कारण उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। आज वह सालाना करीब 44 लाख रुपये कमाता है, जबकि उसकी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी सालाना कमाई 76 लाख रुपये है। इस तरह दोनों की कुल सालाना कमाई करीब 1.2 करोड़ रुपये है। दोनों हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं। पिछले चार साल से वह हर महीने लगभग 5 लाख रुपये बचा रहे हैं। इतनी ही रकम की उनकी मंथली SIP भी चल रही है।