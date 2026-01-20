33वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, होगा 1 शेयर पर 22 रुपये का फायदा, रिकॉर्ड डेट नजदीक

संक्षेप: Dividend Stock: परसिसटेंट सिस्टम्स लिमिटेड (Persistent Systems Ltd) ने फिर से डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने आज 20 जनवरी को किया है।

Dividend Stock: परसिसटेंट सिस्टम्स लिमिटेड (Persistent Systems Ltd) ने फिर से डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने आज 20 जनवरी को किया है। बता दें, यह 33वीं बार होगा जब कंपनी शेयर बाजारों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी।

इसी महीने रिकॉर्ड डेट परसिसटेंट सिस्टम्स के स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बोर्ड ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस अंतरिम डिविडेंड के लिए कंपनी ने 27 जनवरी दिन मंगलवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

पहली बार कंपनी ने कब दिया था डिविडेंड एनएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयर 3 मई 2010 को पहली बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, आखिरी बार 14 जुलाई 2025 को परसिसटेंट सिस्टम्स के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया था।

बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी इस डिविडेंड देने वाली कंपनी ने एक बार निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया था। साल 2015 में कंपनी की तरफ से बोनस शेयर बांटा गया था। परसिसटेंट सिस्टम्स ने तब एक शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? परसिसटेंट सिस्टम्स का शेयर बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 6306 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 3.53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, परसिसटेंट सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में तीन साल में 483 प्रतिशत और 5 साल में 1444 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।