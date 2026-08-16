Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

3 रुपये से भी सस्ते शेयर ने किया कमाल! 2026 में 326% तक उछले ये 10 पेनी स्टॉक्स

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 2026 में कई कम कीमत वाले पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है
  • ₹1,000 करोड़ से कम मार्केट कैप और ₹20 से नीचे कीमत वाले कुछ शेयरों में साल की शुरुआत से अब तक 300% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली
  • इसमें Trio Mercantile &amp; Trading सबसे आगे रहा
penny stocks
₹20 से नीचे कीमत वाले कुछ शेयरों में साल की शुरुआत से अब तक 300% से ज्यादा की तेजी।

शेयर बाजार में अक्सर बड़ी कंपनियों और महंगे शेयरों की चर्चा होती है, लेकिन 2026 में कुछ बेहद छोटे और कम कीमत वाले शेयरों ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन पेनी स्टॉक्स में कुछ ने साल की शुरुआत से अब तक 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि कई अन्य शेयरों ने भी 40%, 50% और 100% से अधिक की तेजी दर्ज की है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस लिस्ट में शामिल शेयरों का चयन कुछ खास मानकों के आधार पर किया गया है। इनमें कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,000 करोड़ से कम, शेयर की कीमत ₹20 से नीचे और हाल की औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 5 लाख शेयर प्रतिदिन रखी गई है, यानी ये ऐसे छोटे शेयर हैं, जिनमें बाजार में अच्छी-खासी ट्रेडिंग भी देखने को मिल रही है।

ये भी पढ़ें:1 पर 2 शेयर फ्री, कंपनी दूसरी बार दे रही बोनस शेयर, 2835% का रिटर्न
ये भी पढ़ें:9000 रुपये से भी ज्यादा बढ़ेगा इस शेयर का भाव? ब्रोकरेज का जबरदस्त अनुमान

इनमें सबसे जबरदस्त प्रदर्शन ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग (Trio Mercantile & Trading) ने किया है। इस शेयर ने 2026 में अब तक करीब 326% की तेजी दर्ज की है। इसका पिछला बंद भाव ₹2.94 बताया गया है, यानी साल की शुरुआत से इस शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए यह तेजी बेहद बड़ी रही है। इसके बाद गुजरात इंजेक्ट (केरल) का नाम आता है, जिसने करीब 254% का रिटर्न दिया है। इसका पिछला बंद भाव ₹12.66 रहा। वहीं, स्टारलाइनपीएस एंटरप्राइजेज (Starlineps Enterprises) ने भी निवेशकों को करीब 156% का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव ₹8.57 बताया गया है। इन तीनों शेयरों ने 2026 में अब तक 100% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, इसलिए इन्हें इस प्रदर्शन के आधार पर मल्टीबैगर कैटेगरी में रखा जा सकता है।

2026 में पेनी स्टॉक्स का प्रदर्शन

दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2026 में अब तक इन कम कीमत वाले शेयरों का रिटर्न।

क्रमशेयर का नाम2026 में अब तक रिटर्न
1Trio Mercantile & Trading326%
2Gujarat Inject (Kerala)254%
3Starlineps Enterprises156%
4ACI Infocom63%
5NHC Foods60%
6Mena Mani Industries54%
7NCL Research & Financial Services44%
8GACM Technologies42%
9Quadrant Televentures38%
10Growington Ventures India23%

इसके अलावा ACI Infocom के शेयर में करीब 63%, NHC Foods में 60% और Mena Mani Industries में लगभग 54% की तेजी आई है। NCL Research & Financial Services ने करीब 44% रिटर्न दिया, जबकि GACM Technologies का शेयर लगभग 42% ऊपर रहा। Quadrant Televentures में करीब 38% की तेजी देखने को मिली। लिस्ट में Growington Ventures India भी शामिल है, जिसने करीब 23% का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव ₹0.98 बताया गया है, यानी इस सूची में शामिल अधिकांश शेयरों की कीमत ₹1 से ₹15 के बीच है, जबकि कुछ शेयर ₹1 से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

पेनी स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इनकी कीमत कम होती है और थोड़े से निवेश से बड़ी संख्या में शेयर खरीदे जा सकते हैं। अगर कंपनी के कारोबार, ऑर्डर बुक या किसी अन्य कारण से शेयर में तेज खरीदारी आती है, तो कम कीमत होने की वजह से इसमें प्रतिशत के लिहाज से बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि ऐसे शेयर कुछ ही महीनों में निवेशकों का पैसा कई गुना करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन, इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कम कीमत का शेयर अपने आप में सस्ता या बेहतर निवेश नहीं होता। कई बार ₹2 का शेयर भी अपनी वास्तविक वैल्यू के मुकाबले महंगा हो सकता है।

पेनी स्टॉक्स में वोलैटिलिटी और जोखिम काफी ज्यादा होता है। इन कंपनियों का कारोबार छोटा हो सकता है, वित्तीय जानकारी सीमित हो सकती है और शेयरों में लिक्विडिटी भी बड़ी कंपनियों की तुलना में कम हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस तेजी से शेयर ऊपर जाता है, उसी तरह तेज गिरावट भी आ सकती है। कई बार किसी छोटे शेयर में अचानक खरीदारी बढ़ने से कीमत तेजी से चढ़ती है, लेकिन बाद में मुनाफावसूली शुरू होते ही निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:1 पर 2 शेयर फ्री, कंपनी दूसरी बार दे रही बोनस शेयर, 2835% का रिटर्न
ये भी पढ़ें:9000 रुपये से भी ज्यादा बढ़ेगा इस शेयर का भाव? ब्रोकरेज का जबरदस्त अनुमान

इसलिए 2026 में इन शेयरों की शानदार तेजी को देखकर सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना समझदारी नहीं होगी। निवेश से पहले कंपनी की बिक्री, मुनाफा, कर्ज, कैश फ्लो, प्रमोटर होल्डिंग, शेयर गिरवी रखने की स्थिति, ऑर्डर बुक और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं को देखना जरूरी है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि पिछला रिटर्न भविष्य में उसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता। खासकर पेनी स्टॉक्स में जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को केवल तेजी देखकर पैसा लगाने के बजाय अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फैसला लेना चाहिए। 326% या 254% का रिटर्न आकर्षक जरूर दिखता है, लेकिन इतनी तेजी के साथ जोखिम भी काफी बड़ा हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।