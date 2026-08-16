3 रुपये से भी सस्ते शेयर ने किया कमाल! 2026 में 326% तक उछले ये 10 पेनी स्टॉक्स

शेयर बाजार में अक्सर बड़ी कंपनियों और महंगे शेयरों की चर्चा होती है, लेकिन 2026 में कुछ बेहद छोटे और कम कीमत वाले शेयरों ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन पेनी स्टॉक्स में कुछ ने साल की शुरुआत से अब तक 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि कई अन्य शेयरों ने भी 40%, 50% और 100% से अधिक की तेजी दर्ज की है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस लिस्ट में शामिल शेयरों का चयन कुछ खास मानकों के आधार पर किया गया है। इनमें कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,000 करोड़ से कम, शेयर की कीमत ₹20 से नीचे और हाल की औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 5 लाख शेयर प्रतिदिन रखी गई है, यानी ये ऐसे छोटे शेयर हैं, जिनमें बाजार में अच्छी-खासी ट्रेडिंग भी देखने को मिल रही है।

इनमें सबसे जबरदस्त प्रदर्शन ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग (Trio Mercantile & Trading) ने किया है। इस शेयर ने 2026 में अब तक करीब 326% की तेजी दर्ज की है। इसका पिछला बंद भाव ₹2.94 बताया गया है, यानी साल की शुरुआत से इस शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए यह तेजी बेहद बड़ी रही है। इसके बाद गुजरात इंजेक्ट (केरल) का नाम आता है, जिसने करीब 254% का रिटर्न दिया है। इसका पिछला बंद भाव ₹12.66 रहा। वहीं, स्टारलाइनपीएस एंटरप्राइजेज (Starlineps Enterprises) ने भी निवेशकों को करीब 156% का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव ₹8.57 बताया गया है। इन तीनों शेयरों ने 2026 में अब तक 100% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, इसलिए इन्हें इस प्रदर्शन के आधार पर मल्टीबैगर कैटेगरी में रखा जा सकता है।

2026 में पेनी स्टॉक्स का प्रदर्शन

दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2026 में अब तक इन कम कीमत वाले शेयरों का रिटर्न।

क्रम शेयर का नाम 2026 में अब तक रिटर्न 1 Trio Mercantile & Trading 326% 2 Gujarat Inject (Kerala) 254% 3 Starlineps Enterprises 156% 4 ACI Infocom 63% 5 NHC Foods 60% 6 Mena Mani Industries 54% 7 NCL Research & Financial Services 44% 8 GACM Technologies 42% 9 Quadrant Televentures 38% 10 Growington Ventures India 23%

इसके अलावा ACI Infocom के शेयर में करीब 63%, NHC Foods में 60% और Mena Mani Industries में लगभग 54% की तेजी आई है। NCL Research & Financial Services ने करीब 44% रिटर्न दिया, जबकि GACM Technologies का शेयर लगभग 42% ऊपर रहा। Quadrant Televentures में करीब 38% की तेजी देखने को मिली। लिस्ट में Growington Ventures India भी शामिल है, जिसने करीब 23% का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव ₹0.98 बताया गया है, यानी इस सूची में शामिल अधिकांश शेयरों की कीमत ₹1 से ₹15 के बीच है, जबकि कुछ शेयर ₹1 से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

पेनी स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इनकी कीमत कम होती है और थोड़े से निवेश से बड़ी संख्या में शेयर खरीदे जा सकते हैं। अगर कंपनी के कारोबार, ऑर्डर बुक या किसी अन्य कारण से शेयर में तेज खरीदारी आती है, तो कम कीमत होने की वजह से इसमें प्रतिशत के लिहाज से बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि ऐसे शेयर कुछ ही महीनों में निवेशकों का पैसा कई गुना करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन, इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कम कीमत का शेयर अपने आप में सस्ता या बेहतर निवेश नहीं होता। कई बार ₹2 का शेयर भी अपनी वास्तविक वैल्यू के मुकाबले महंगा हो सकता है।

पेनी स्टॉक्स में वोलैटिलिटी और जोखिम काफी ज्यादा होता है। इन कंपनियों का कारोबार छोटा हो सकता है, वित्तीय जानकारी सीमित हो सकती है और शेयरों में लिक्विडिटी भी बड़ी कंपनियों की तुलना में कम हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस तेजी से शेयर ऊपर जाता है, उसी तरह तेज गिरावट भी आ सकती है। कई बार किसी छोटे शेयर में अचानक खरीदारी बढ़ने से कीमत तेजी से चढ़ती है, लेकिन बाद में मुनाफावसूली शुरू होते ही निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।