इस पेनी स्टॉक ने 1 महीने में किया पैसा दोगुना, कीमत 2 रुपये से भी कम
Penny Stocks: पेनी स्टॉक Evexia Lifecare के शेयरों की कीमतों में पिछले एक महीने में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 रुपये से कम का है।
Penny Stocks: पिछले एक महीने में जिस पेनी स्टॉक ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है उसमें Evexia Lifecare भी एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस दौरान 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 2 रुपये से भी कम का है।
1 महीने में 123 प्रतिशत का रिटर्न
शुक्रवार को बीएसई में Evexia Lifecare के शेयर 4.70 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 1.56 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयरों का भाव 1 महीने में 123 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, शुक्रवार को इस कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था।
लॉन्ग टर्म संघर्ष कर रही है कंपनी
भले ही कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन लॉन्ग टर्म यह स्टॉक लगातार संघर्ष कर रहा है। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4.88 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 9.30 प्रतिशत गिरा है। 1 साल में इस पेनी स्टॉक का दाम 38 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौौरान सेंसेक्स इडेक्स में 6.84 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, Evexia Lifecare का बीएसई में 52 वीक हाई 2.89 रुपये और 52 वीक लो लेवल 0.47 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 292 करोड़ रुपये का है।
पिछले दो साल में Evexia Lifecare के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 47 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल से शेयरों पर दांव लगाकर निवेशकों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 88 प्रतिशत का नुकसान झेलना पड़ रहा है।
दो बार शेयरों का हो चुका है बंटवारा
Evexia Lifecare के शेयरों का बंटवारा अबतक दो बार हो चुका है। कंपनी के शेयरों को पहली बार 2021 में बांटा गया था। तब कंपनी के शेयरों का भाव 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था। दूसरी बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2022 में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये से प्रति शेयर 1 रुपये हो गई थी।
कंपनी ने 2015 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर योग्य निवेशकों को दिए थे। बता दें, मार्च तिमाही की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 3.36 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास तब 96.64 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।