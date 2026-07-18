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34% बढ़ा इस दिग्गज बैंक का मुनाफा, 25 रुपये से भी कम का है शेयर

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • यस बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 1070.99 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है
  • इस बैंक के शेयर की कीमत 25 रुपये से भी कम है
34% बढ़ा इस दिग्गज बैंक का मुनाफा, 25 रुपये से भी कम का है शेयर

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक और एक्सिस बैंक ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही नतीजे के बाद अब सोमवार को दोनों ही बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि यस बैंक के शेयर की कीमत बीएसई इंडेक्स पर 23.63 रुपये है। वहीं, एक्सिस बैंक के शेयर की बात करें तो 1328.95 रुपये पर है। बहरहाल, आइए जानते हैं दोनों बैंकों के तिमाही नतीजे।

यस बैंक के नतीजे

जून तिमाही के दौरान यस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) या कोर इनकम ₹2786.3 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 17.5% ज्यादा है। इस अवधि में नेट प्रॉफिट ₹1070 करोड़ रहा। साल-दर-साल आधार पर यस बैंक का मुनाफा 34% बढ़ा। बैंक की एसेट क्वालिटी पिछली तिमाही के मुकाबले स्थिर रही। बैंक का ग्रॉस NPA 1.3% रहा जबकि नेट NPA भी 0.2% रहा। पहले जारी किए गए बिजनेस अपडेट के मुताबिक, Yes Bank के नेट एडवांसेज (दिए गए लोन) पिछले साल के मुकाबले 18.4% बढ़कर ₹2.85 लाख करोड़ हो गए। एडवांसेज में पिछली तिमाही के मुकाबले भी 4.3% की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही में डिपॉजिट्स (जमा राशि) साल-दर-साल आधार पर 14.3% बढ़े लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 1.1% घटकर ₹3.15 लाख करोड़ रह गए।

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एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एक्सिस बैंक को एकल आधार पर 7,114 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही से 23 प्रतिशत अधिक है। बैंक ने कहा कि पहली तिमाही में ब्याज से प्राप्त शुद्ध आय आठ प्रतिशत बढ़कर 14,646 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। तिमाही में बैंक का परिचालन लाभ भी पांच फीसदी ऊपर 11,659 करोड़ रुपये पर रहा। बैंक ने तिमाही में कुल 2,223 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जिसमें 2,079 करोड़ रुपये का प्रावधान डूबे हुए या जोखिम में फंसे ऋण के लिए किया गया है। इस मद में बैंक का कुल प्रावधान बढ़कर 15.608 करोड़ रुपये हो गया है।

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तिमाही के दौरान बैंक के बैलेंसशीट का आकार 20 प्रतिशत बढ़कर 19,21,966 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें बैंक के पास जमा राशि सालाना 18 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। चालू खातों में जमा राशि छह प्रतिशत, बचत खातों में 14 प्रतिशत और सावधि जमा में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। कुल जमा में चालू-बचत खातों की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत रही। बैंक द्वारा दिए गए लोन में सालाना 19 प्रतिशत का उछाल आया। यह 30 जून 2026 को 12,61,557 करोड़ रुपये रहा। खुदरा लोन आठ फीसदी बढ़कर 6,75,546 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें 26 प्रतिशत होम लोन है।

Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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