अमेरिका से मिला AI से जुड़ा प्रोजेक्ट, 2 दिन में ही 37% से ज्यादा उछल गया पेनी स्टॉक

पेनी स्टॉक एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक शुक्रवार को 19% से अधिक के उछाल के साथ 39.80 रुपये पर पहुंच गया। दो दिन में एक्सटी ग्लोबल में 37% से अधिक की तेजी आई है। कंपनी को अमेरिका से AI से जुड़ा प्रोजेक्ट मिला है।

घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के बीच पेनी स्टॉक एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक में तूफानी तेजी आई है। एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 39.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो दिन में पेनी स्टॉक एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 25 फरवरी 2026 को 27.35 रुपये पर बंद हुए थे। एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक के शेयर 27 फरवरी को 39.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक को अमेरिका से AI इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ऑर्डर मिला है और इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है।

यूएस स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से मिला है प्रोजेक्ट

एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक लिमिटेड (Xtglobal Infotech Limited) को यूएस स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-एनेबल्ड प्रोजेक्ट मिला है। एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक ने बताया है कि अमेरिका में उसकी सहायक कंपनी एक्सटीग्लोबल इंफोटेक इंक को टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से 7,96,900 डॉलर का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इंजीनियरिंग सर्विसेज के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) एनेबल्मेंट के लिए है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर में AI-एनेबल्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज के डेप्लायमेंट और इंप्लीमेंटेशन का काम शामिल है। एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक की सहायक कंपनी को यह प्रोजेक्ट एक प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के जरिए मिला है और यह अमेरिका के पब्लिक सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी को मजबूती देगा।

प्रोजेक्ट में क्या है काम

एक्सटी ग्लोबल इंफोटेक की अमेरिकी सब्सिडियरी को मिला यह प्रोजेक्ट 16 मार्च से 30 सितंबर 2026 तक 6 महीने चलेगा। यह प्रोजेक्ट AI-बेस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के डिवेलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करेगा। प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन एंड क्लाउड बेस्ड डेप्लॉयमेंट का काम शामिल है। यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के रेगलुर बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा है, इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।