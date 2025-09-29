Penny Stock will give bonus share dividend news came out price tag below 10 rupee पेनी स्टॉक दे रहा 1 पर 1 शेयर बोनस, अब डिविडेंड को लेकर ऐलान, 10 रुपये से कम की कीमत वाला शेयर 4% चढ़ा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock will give bonus share dividend news came out price tag below 10 rupee

Penny Stock: 10 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Julien Agro Infratech के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है इस कंपनी ने डिविडेंड के लिए भी बड़ा ऐलान किया है।

Tarun Pratap Singh मिंटMon, 29 Sep 2025 02:49 PM
Penny Stock: 10 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Julien Agro Infratech के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है इस कंपनी ने डिविडेंड के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। जिसकी वजह से आज बड़ी संख्या में निवेशक इस स्टॉक को खरीदते हुए नजर आए।

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 21 अक्टूबर को बोर्ड की मीटिंग है। इस मीटिंग के एजेंडा में दूसरे डिविडेंड पर फैसला होगा। वहीं, तिमाही नतीजों को रिव्यू किया जाएगा।

1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी

Julien Agro Infratech ने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 10 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास इस दिन यह पेनी स्टॉक रहेगा उन्हें एक पर एक शेयर फ्री मिलेंगे।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

सोमवार की सुबह Julien Agro Infratech के शेयर बीएसई में 7.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 7.58 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। भले ही इस पेनी स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 40 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में Julien Agro Infratech के शेयरों की कीमतों में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कंपनी का 52 वीक हाई 17.23 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.55 रुपये है। Julien Agro Infratech का मार्केट कैप 44.39 करोड़ रुपये का है।

Julien Agro Infratech जून तिमाही में कैसा रहा था रिजल्ट

अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.07 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। पहली तिमाही में Julien Agro Infratech की कुल बिक्री 27.44 करोड़ रुपये की हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

