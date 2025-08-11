10 टुकड़ों में बंटेगा पेनी स्टॉक, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर बोनस भी, आज 5% उछला दाम

Penny Stocks: पेनी स्टॉक वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (Welcure Drugs & Pharmaceuticals) ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा कर दी है।

Penny Stocks: पेनी स्टॉक वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (Welcure Drugs & Pharmaceuticals) ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा कर दी है। इस जानकारी के सामने आते ही निवेशक इस स्टॉक को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। बता दें, कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद पेनी स्टॉक का भाव बीएसई में 10.59 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

10 टुकड़ों में बंटेगा पेनी स्टॉक 11 अगस्त को एक्सचेंज को दी जानकारी में वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री कंपनी ने कहा है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। बता दें, कंपनी ने अभी तक ना तो बोनस शेयर और ना ही स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है।

जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा? वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्टुकिल्स का नेट प्रॉफिट जून तिमाही के दौरान 23.29 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 299.91 करोड़ रुपये रहा है। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 21.21 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजार में पेनी स्टॉक का प्रदर्शन कैसा? बीते 2 हफ्तों में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 44 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 15.89 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 6.40 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 19.15 करोड़ रुपये का है।