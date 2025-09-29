कंपनी खरीदेगी सिंगापुर की फर्म में हिस्सेदारी, शेयर खरीदने की लूट, ₹6 पर आया भाव

कंपनी ने जानकारी दी कि उसे सिंगापुर की फर्म टेलेक्ससेल ट्रेड पीटीई लिमिटेड से 25% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आशय का पत्र (LOI) प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया कि प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण बाहरी निवेशक को नहीं दिया जाएगा।

Welcure Drugs and Pharmaceuticals: पेनी स्टॉक वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स सोमवार, 29 सितंबर को 2% से अधिक चढ़ा। इसी के साथ यह शेयर ₹6.19 तक पहुंच गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे बड़ी खबर है। दरअसल, कंपनी ने जानकारी दी कि उसे सिंगापुर की फर्म टेलेक्ससेल ट्रेड पीटीई लिमिटेड से 25% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आशय का पत्र (LOI) प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया कि प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण बाहरी निवेशक को नहीं दिया जाएगा।

क्या है डिटेल बता दें कि 27 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में वेलक्योर ने टेलेक्ससेल द्वारा भेजे गए LOI पर विचार किया। इस LOI में टेलेक्ससेल ने कंपनी की 25% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है, और इसके लिए ₹20 प्रति शेयर का इंडिकटिव प्राइस ऑफर किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि टेलेक्ससेल ने केवल हिस्सेदारी खरीदने में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि प्रबंधन और निर्णय-प्रक्रिया में भी कुछ स्तर का प्रभाव चाहा। हालांकि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से इस मांग को खारिज कर दिया।

कंपनी ने कहा, 'वेलक्योर स्वतंत्र रूप से अपने बोर्ड और प्रोफेशनल टीम द्वारा ही संचालित होगा। टेलेक्ससेल सहित कोई भी शेयरधारक सुझाव दे सकता है, लेकिन उसे संचालन या गवर्नेंस में विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। कंपनी की स्वतंत्रता, रणनीति की निरंतरता और शेयरधारकों के दीर्घकालिक हित सर्वोपरि रहेंगे।'

हिस्सेदारी अधिग्रहण का तरीका बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि टेलेक्ससेल केवल सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ही हिस्सेदारी खरीद सकता है। यानी, कंपनी पर कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं डाला जाएगा और न ही मौजूदा शेयरधारकों के मूल्य में कोई डायल्यूशन होगा।