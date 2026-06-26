6 रुपये से 130% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, कंपनी ने लगातार चौथे महीने जोड़े ग्राहक

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 3 महीने में करीब 65 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, 52 हफ्ते के निचले स्तर से वोडाफोन आइडिया के शेयर 130 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट्स फंडामेंटल चिंताओं की वजह से निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर गुरुवार को BSE में 14.07 रुपये पर बंद हुए हैं। वोडाफोन आइडिया ने लगातार चौथे महीने मई में नेट वायरलेस सब्सक्राइबर (मोबाइल यूजर्स) जोड़े हैं।

130% उछल गए हैं टेलिकॉम कंपनी के शेयर

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 130 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को 6.12 रुपये पर थे। वोडाफोन आइडिया के शेयर 25 जून 2026 को 14.07 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 65 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर करीब 98 पर्सेंट उछल गए हैं। टेलिकॉम कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 15.35 रुपये है। वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप गुरुवार को 1.52 लाख करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

कई पॉजिटिव अपडेट्स से कंपनी के शेयरों में हलचल

पिछले कुछ महीनों में आए पॉजिटिव अपडेट्स की वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिली है। मई की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (DoT) ने वोडाफोन आइडिया का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) 27 पर्सेंट घटाकर 64,046 करोड़ रुपये कर दिया। कंपनी के शेयरों को दूसरा बड़ा पुश तब मिला, जब कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया के नॉन-एग्जिक्यूटिव चेयरमैन बने। करीब पांच साल पहले उन्होंने वित्तीय दबाव के बीच टेलिकॉम कंपनी में इसी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा, वोडाफोन आइडिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में अनाउंस किया है कि उसने वॉरन्ट्स इश्यू के जरिए प्रमोटर आदित्य बिड़ला ग्रुप से 1182 करोड़ रुपये जुटाए हैं।