Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Vodafone Idea jumped around 6 Percent today company net loss narrows in September Quarter
10 रुपये के पार पहुंचा यह पेनी स्टॉक, पहले से कम हुआ घाटा, 3 महीने में 63% चढ़ गए शेयर

10 रुपये के पार पहुंचा यह पेनी स्टॉक, पहले से कम हुआ घाटा, 3 महीने में 63% चढ़ गए शेयर

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार को करीब 6% चढ़कर 10.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का घाटा पहले से कम हुआ है। वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 3 महीने में 63% से अधिक उछल गए हैं।

Tue, 11 Nov 2025 10:42 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार को BSE में करीब 6 पर्सेंट के उछाल के साथ 10.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा पहले से कम हुआ है, इसी के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 3 महीने में 63 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 10.57 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.12 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले से कम हुआ कंपनी का घाटा
टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 5524.2 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में वोडाफोन आइडिया को 7175.9 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। तिमाही आधार पर भी टेलिकॉम कंपनी का घाटा कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6611.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4 पर्सेंट बढ़ा है। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू 11,194.7 करोड़ रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:सोने का दाम 1.25 लाख के पार, चांदी की कीमतों में भी उछाल, और बढ़ेगा भाव!

180 रुपये पहुंच गया हर यूजर का औसत रेवेन्यू
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) का एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) सितंबर 2025 तिमाही में बढ़कर 180 रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में हर यूजर का औसत रेवेन्यू 166 रुपये था। कंपनी ने बताया है, 'हमारा टोटल सब्सक्राइबर बेस 196.7 मिलियन रहा। हमने 127.8 मिलियन 4G/5G सब्सक्राइबर्स के साथ क्वॉर्टर पूरा किया है।' विदेशी ब्रोकरेज हाउस सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 14 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले एक महीने में 15 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Vodafone Idea
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।