10 रुपये के पार पहुंचा यह पेनी स्टॉक, पहले से कम हुआ घाटा, 3 महीने में 63% चढ़ गए शेयर

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार को करीब 6% चढ़कर 10.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का घाटा पहले से कम हुआ है। वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 3 महीने में 63% से अधिक उछल गए हैं।

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार को BSE में करीब 6 पर्सेंट के उछाल के साथ 10.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा पहले से कम हुआ है, इसी के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 3 महीने में 63 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 10.57 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.12 रुपये है।

पहले से कम हुआ कंपनी का घाटा

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 5524.2 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में वोडाफोन आइडिया को 7175.9 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। तिमाही आधार पर भी टेलिकॉम कंपनी का घाटा कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6611.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4 पर्सेंट बढ़ा है। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू 11,194.7 करोड़ रुपये रहा है।