₹10 पर जाएगा यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- हाई रिस्क के साथ लगा सकते हैं दांव, रॉकेट बना भाव

यह लगातार तीसरी बार है जब पिछले चार ट्रेडिंग सत्रों में कंपनी का शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं, पिछले 12 ट्रेडिंग सत्रों में से आठ में शेयर ने सकारात्मक रुझान दिखाया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:41 PM
Vodafone Idea Ltd: कर्ज से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 23 सितंबर को दिन के निचले स्तर से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक में अचानक आखिरी मिनटों में तेज उछाल आया और यह लगभग 7% तक चढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इस उछाल के पीछे कोई सीधा ट्रिगर सामने नहीं आया है। यह लगातार तीसरी बार है जब पिछले चार ट्रेडिंग सत्रों में कंपनी का शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं, पिछले 12 ट्रेडिंग सत्रों में से आठ में शेयर ने सकारात्मक रुझान दिखाया है।

सुप्रीम कोर्ट में AGR याचिका

पिछले हफ्ते स्टॉक में उछाल उस समय देखने को मिला था जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की AGR बकाया से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पिछली शुक्रवार हुई सुनवाई में सरकार ने कहा कि वह वोडाफोन आइडिया की AGR याचिका का विरोध नहीं कर रही, लेकिन समाधान ढूँढना ज़रूरी है क्योंकि सरकार स्वयं कंपनी में हिस्सेदार है। मामला अब शुक्रवार, 26 सितंबर को फिर से सुना जाएगा।

सरकार की हिस्सेदारी

वोडाफोन आइडिया के कुछ बकाए को इक्विटी में बदल दिया गया है, जिसके बाद सरकार की हिस्सेदारी 49% हो गई है। इस कदम के बाद सरकार कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी है। हालांकि, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मंत्रालय के कई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार की हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों को “हाई-रिस्क” बाय (खरीदने योग्य) बताया और इसका टारगेट प्राइस ₹10 तय किया। सिटी ने अपने नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा AGR याचिका स्वीकार कर लेने और सरकार के समर्थन से कंपनी को संभावित राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

शेयरों के हाल

मंगलवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 5.1% चढ़कर ₹8.81 पर कारोबार कर रहा था। दिन के दौरान इसने ₹8.97 का इंट्राडे हाई बनाया। वोडाफोन आइडिया के साथ-साथ इंडस टावर्स के शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली और यह 0.6% बढ़कर ₹358 पर कारोबार कर रहे थे।

