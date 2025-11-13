₹11 तक पहुंच सकता है इस कंपनी का शेयर, सरकार से राहत मिलने की उम्मीद, शेयर में लगातार तेजी

संक्षेप: कंपनी का शेयर बीएसई पर 3% उछलकर ₹10.68 तक पहुंच गया, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर है। बीते कुछ दिनों में शेयर में लगातार तेजी देखी जा रही है, खासतौर पर सितंबर तिमाही (Q2FY26) के बेहतर नतीजों के बाद।

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd) के शेयरों में गुरुवार को मजबूती देखी गई। कंपनी का शेयर बीएसई पर 3% उछलकर ₹10.68 तक पहुंच गया, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर है। बीते कुछ दिनों में शेयर में लगातार तेजी देखी जा रही है, खासतौर पर सितंबर तिमाही (Q2FY26) के बेहतर नतीजों के बाद।

शेयर में जबरदस्त तेजी पिछले तीन कारोबारी सत्रों में Vi के शेयरों में 12% की बढ़त दर्ज की गई है। एक सप्ताह में स्टॉक 15% चढ़ा है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में केवल 2.5% की वृद्धि हुई। पिछले छह महीनों में Vi के शेयरों में 54% का उछाल आया है, जबकि इसी अवधि में बेंचमार्क इंडेक्स केवल 4.5% बढ़ा है। कंपनी के शेयर ने 14 अगस्त 2025 के 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹6.12 से 75% की शानदार रिकवरी की है।

शेयरों में तेजी की वजह वोडाफोन आइडिया ने सितंबर तिमाही (Q2FY26) में अपना घाटा घटाकर ₹5,584 करोड़ कर लिया, जबकि पिछले साल की समान अवधि (Q2FY25) में यह घाटा ₹7,176 करोड़ था। कंपनी ने बताया कि यह सुधार मुख्य रूप से फाइनेंस कॉस्ट में कमी और फॉरेक्स उतार-चढ़ाव कम होने के कारण हुआ। एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) बढ़कर ₹180 हो गया, जो पिछले साल ₹166 था — यानी 8.7% की सालाना वृद्धि। कंपनी के पास कुल 196.7 मिलियन (लगभग 19.6 करोड़) ग्राहक हैं। इनमें से 127.8 मिलियन 4G/5G उपयोगकर्ता हैं, जो पिछले साल की समान अवधि में 125.9 मिलियन थे। कंपनी ने कहा कि हाल के ग्राहक अपग्रेड्स और टैरिफ बढ़ोतरी से औसत आय में सुधार हुआ है।

AGR मामले में राहत की उम्मीद वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है कि सरकार से जल्द लंबी अवधि का समाधान मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले (27 अक्टूबर और 3 नवंबर 2025) का स्वागत किया है, जिसमें केंद्र सरकार को FY17 तक के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए की पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी गई है। Vi ने बयान में कहा, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से केंद्र सरकार को FY16–17 तक के अतिरिक्त AGR डिमांड की पुनर्समीक्षा और ब्याज व पेनल्टी सहित सभी बकाए की पुनर्गणना की अनुमति मिली है।' कंपनी ने बताया कि इस संबंध में वह दूरसंचार विभाग (DoT) से चर्चा कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।