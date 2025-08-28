₹5 पर गिर सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट ने चेताया, भारी संकट में कंपनी, लगातार टूट रहा भाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के पास नेटवर्क विस्तार और 5G रोलआउट के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, विदेशी ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी ने इस स्टॉक पर ‘Underperform’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस केवल ₹5 रखा है।

Vodafone Idea Share: पिछले दो दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर आज गुरुवार 2% से अधिक गिरकर 6.54 रुपये है। इस तेज गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें सामने आई हैं, जिनकी वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। सबसे पहले, कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति और भारी कर्ज निवेशकों को चिंतित कर रहा है।

कितना है टारगेट प्राइस बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के पास नेटवर्क विस्तार और 5G रोलआउट के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, विदेशी ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी (Macquarie) ने इस स्टॉक पर ‘Underperform’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस केवल ₹5 रखा है। इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों में और बेचैनी बढ़ गई, जिसकी वजह से शेयर पर बिकवाली का दबाव बना।

ये भी हैं वजह इसके अलावा प्रतिस्पर्धी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लगातार अपना नेटवर्क और ग्राहक आधार बढ़ा रही हैं। ऐसे में वोडा आइडिया का बाजार हिस्सा घटने का खतरा और बढ़ गया है। यही कारण है कि पिछले दो दिनों में शेयर ने निवेशकों को बड़ी हानि दी है।