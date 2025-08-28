₹5 पर गिर सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट ने चेताया, भारी संकट में कंपनी, लगातार टूट रहा भाव
Vodafone Idea Share: पिछले दो दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर आज गुरुवार 2% से अधिक गिरकर 6.54 रुपये है। इस तेज गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें सामने आई हैं, जिनकी वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। सबसे पहले, कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति और भारी कर्ज निवेशकों को चिंतित कर रहा है।
कितना है टारगेट प्राइस
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के पास नेटवर्क विस्तार और 5G रोलआउट के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं है, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, विदेशी ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी (Macquarie) ने इस स्टॉक पर ‘Underperform’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस केवल ₹5 रखा है। इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों में और बेचैनी बढ़ गई, जिसकी वजह से शेयर पर बिकवाली का दबाव बना।
ये भी हैं वजह
इसके अलावा प्रतिस्पर्धी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लगातार अपना नेटवर्क और ग्राहक आधार बढ़ा रही हैं। ऐसे में वोडा आइडिया का बाजार हिस्सा घटने का खतरा और बढ़ गया है। यही कारण है कि पिछले दो दिनों में शेयर ने निवेशकों को बड़ी हानि दी है।
सरकार से भी मदद की उम्मीद नहीं
बता दें कि हाल ही में दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार विभाग वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के संबंध में कोई राहत देने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल ही में उनके बहुत से ऋण को इक्विटी में बदल दिया है। सरकार ने वह सब कुछ किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। इस समय, हमने जो किया है, उसके अलावा कुछ भी करने की हमारी कोई योजना नहीं है।’’ सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया के बदले 36,950 करोड़ रुपये के शेयर हासिल करने के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। इससे पहले, सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के सांविधिक बकाया के बदले 2023 में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी।