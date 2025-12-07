Hindustan Hindi News
₹76 का शेयर टूटकर ₹1 पर आ गया, 1 साल के भीतर ही 98% का हुआ नुकसान, लगातार गिरावट

₹76 का शेयर टूटकर ₹1 पर आ गया, 1 साल के भीतर ही 98% का हुआ नुकसान, लगातार गिरावट

संक्षेप:

इस शेयर का एक समय मल्टीबैगर रिटर्न रहा था। फरवरी और मार्च 2025 में 2:1 बोनस शेयर इश्यू के बाद इसकी कीमत ₹44–₹45 तक पहुंच गई थी। तब से इसमें लगातार गिरावट है। दिसंबर 2025 में इस शेयर की कीमत लगभग ₹1.52 प्रति शेयर है।

Dec 07, 2025 07:07 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: पेनी स्टॉक वैंटेज नॉलेज अकादमी लिमिटेड (Vantage Knowledge Academy Ltd) के शेयर इस साल अब तक निवेशकों का तगड़ा नुकसान करा दिया है। कंपनी के शेयर इस साल YTD में अब तक 98% तक टूट गए हैं। इस दौरान इसकी कीमत 76 रुपये (जो कि 10 जनवरी का बंद प्राइस है) से गिरकर 1.52 रुपये पर आ गया है। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा था और यह 1.52 रुपये पर आ गया था। हालांकि, इससे पहले इस शेयर ने अपने निवेशकों का मुनाफा भी कराया है।

बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी

इस शेयर का एक समय मल्टीबैगर रिटर्न रहा था। फरवरी और मार्च 2025 में 2:1 बोनस शेयर इश्यू के बाद इसकी कीमत ₹44–₹45 तक पहुंच गई थी। तब से इसमें लगातार गिरावट है। दिसंबर 2025 में इस शेयर की कीमत लगभग ₹1.52 प्रति शेयर है। रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान पिछले 6 महीने में करीब 85% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर, जो निवेशक पहले सस्ते दाम पर खरीद चुके थे और बोनस-शेयर के समय बेच दिए थे, उन्हें अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अब शेयर बहुत गिर चुका है और यदि किसी ने हाल में खरीदा है, तो यह भारी घाटे का कारण बन सकता है।

क्या होता है पेनी स्टॉक

बता दें कि पेनी स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी शेयर कीमत बहुत कम होती है। अक्सर ₹10 या उससे नीचे। ये शेयर आमतौर पर छोटे-कैप कंपनियों के होते हैं। पेनी स्टॉक में निवेश कर लोगों को कभी–कभी तेजी से बड़ा मुनाफा हो जाता है, लेकिन साथ ही जोखिम और अस्थिरता भी बहुत ज्यादा होती है। छोटे कारोबार, कम वित्तीय मजबूती, और बाजार की अफवाहों से यह शेयर ऊपर–नीचे हो सकते हैं। कंपनी पर कर्ज लगभग नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों से कंपनी का कोई कर्ज नहीं है। लेकिन 2025 में कंपनी की बिक्री में कमी दिखाई गई।

