Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny stock Vakrangee Limited Share surge 8 percent after strong q3 result
201% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, अब शेयर खरीदने की लूट, ₹7 पर आया भाव

201% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, अब शेयर खरीदने की लूट, ₹7 पर आया भाव

संक्षेप:

31 दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3FY26) में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 201% से ज्यादा उछल गया। Q3FY26 में वक्रांगी लिमिटेड का PAT ₹315 लाख रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹104.6 लाख था।

Jan 27, 2026 01:22 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vakrangee Limited Share: वक्रांगी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान करीबन 8 पर्सेंट चढ़ गए। इसी के साथ यह शेयर 7.06 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। बता दें कि कंपनी ने बीते दिनों अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3FY26) में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 201% से ज्यादा उछल गया। Q3FY26 में वक्रांगी लिमिटेड का PAT ₹315 लाख रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹104.6 लाख था। खास बात यह है कि नौ महीनों में कंपनी का मुनाफा ₹949.8 लाख तक पहुंच गया है, जो पूरे FY25 के मुनाफे से भी ज्यादा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत

ऑपरेशनल लेवल पर भी कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। EBITDA में 48.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और मार्जिन 9.2% से बढ़कर 15.4% हो गया। कैश प्रॉफिट भी करीब 47% बढ़कर ₹776.2 लाख रहा। हालांकि, इंटर-कंपनी सेल्स एडजस्टमेंट और ATM मशीनों की इंटरनल सप्लाई के कारण कुल इनकम 10.3% घटकर ₹6,157.6 लाख रही, लेकिन स्टैंडअलोन आधार पर देखें तो कंपनी की इनकम में 3.6% की बढ़त दर्ज हुई। इससे साफ है कि कोर बिजनेस में ग्रोथ बनी हुई है।

कंपनी का फोकस

वक्रांगी लिमिटेड अब लो-मार्जिन बिजनेस से दूरी बनाकर हाई-वैल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी अकाउंट ओपनिंग, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी जैसी सेवाओं को आगे बढ़ा रही है। वक्रांगी केंद्र नेटवर्क के तहत देशभर में 23,034 आउटलेट्स हैं, जो 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 609 जिलों में फैले हुए हैं। इनमें से करीब 84% केंद्र टियर-4, 5 और 6 इलाकों में हैं। तिमाही के दौरान प्लेटफॉर्म पर 2.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹13,433 करोड़ रही।

कंपनी की सब्सिडियरी वर्टेक्स इंजीनियरिंग का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। FY26 के पहले नौ महीनों में इसकी आय 17% बढ़ी और ATM शिपमेंट 23% बढ़कर 1,462 यूनिट हो गई। EBITDA में करीब साढ़े चार गुना उछाल आया और कंपनी नेट प्रॉफिट में भी आ गई। वक्रांगी और उसकी सभी सब्सिडियरी कंपनियां फिलहाल कर्ज मुक्त हैं, जिससे बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। साथ ही, भारतईजी मोबाइल सुपर ऐप के जरिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैनेजमेंट को भरोसा है कि आने वाले समय में कंपनी मुनाफे की यह रफ्तार बनाए रखेगी और निवेशकों के लिए लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।