201% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, अब शेयर खरीदने की लूट, ₹7 पर आया भाव

Vakrangee Limited Share: वक्रांगी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान करीबन 8 पर्सेंट चढ़ गए। इसी के साथ यह शेयर 7.06 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। बता दें कि कंपनी ने बीते दिनों अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3FY26) में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 201% से ज्यादा उछल गया। Q3FY26 में वक्रांगी लिमिटेड का PAT ₹315 लाख रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹104.6 लाख था। खास बात यह है कि नौ महीनों में कंपनी का मुनाफा ₹949.8 लाख तक पहुंच गया है, जो पूरे FY25 के मुनाफे से भी ज्यादा है।

कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत ऑपरेशनल लेवल पर भी कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। EBITDA में 48.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और मार्जिन 9.2% से बढ़कर 15.4% हो गया। कैश प्रॉफिट भी करीब 47% बढ़कर ₹776.2 लाख रहा। हालांकि, इंटर-कंपनी सेल्स एडजस्टमेंट और ATM मशीनों की इंटरनल सप्लाई के कारण कुल इनकम 10.3% घटकर ₹6,157.6 लाख रही, लेकिन स्टैंडअलोन आधार पर देखें तो कंपनी की इनकम में 3.6% की बढ़त दर्ज हुई। इससे साफ है कि कोर बिजनेस में ग्रोथ बनी हुई है।

कंपनी का फोकस वक्रांगी लिमिटेड अब लो-मार्जिन बिजनेस से दूरी बनाकर हाई-वैल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी अकाउंट ओपनिंग, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी जैसी सेवाओं को आगे बढ़ा रही है। वक्रांगी केंद्र नेटवर्क के तहत देशभर में 23,034 आउटलेट्स हैं, जो 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 609 जिलों में फैले हुए हैं। इनमें से करीब 84% केंद्र टियर-4, 5 और 6 इलाकों में हैं। तिमाही के दौरान प्लेटफॉर्म पर 2.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹13,433 करोड़ रही।