₹1 के शेयर में भारी गिरावट, जबरदस्त तेजी के बाद अब अचानक बेचने की लगी होड़

Unison Metals Ltd Share: यूनिसन मेटल्स लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयर में आज 14% तक गिरावट देखी गई और यह 1.18 रुपये पर आ गया था। इससे पहले मंगलवार को कंपनी का शेयर 14.52 फीसदी उछलकर 1.24 रुपये से बढ़कर 1.42 रुपये पर पहुंच गया था। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने जबरदस्त वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी की आय में साल-दर-साल 130 फीसदी की छलांग लगाते हुए यह 164 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। वहीं, शुद्ध मुनाफा 37.78 लाख रुपये से बढ़कर 4.30 करोड़ रुपये हो गया, जो कई गुना वृद्धि दर्शाता है। 9 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी की कुल आय 410 करोड़ रुपये रही और मुनाफे में 200 फीसदी से ज्यादा का उछाल दर्ज हुआ। स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक्स और सोडियम सिलिकेट जैसे मुख्य कारोबार से कंपनी को मजबूत ऑपरेशनल सपोर्ट मिला है।

क्या है कंपनी की योजना कंपनी की भविष्य की रणनीति में स्पेशियलिटी केमिकल्स सेक्टर में विस्तार अहम भूमिका निभाने वाला है। अहमदाबाद में 30 करोड़ रुपये की लागत से एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता 38,000 मीट्रिक टन सोडियम सिलिकेट होगी। यह पूरी तरह ऑटोमेटेड और पर्यावरण मानकों के अनुरूप प्लांट होगा, जो मई 2026 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर सकता है। अनुमान है कि यह यूनिट सालाना करीब 135 करोड़ रुपये का राजस्व जोड़ सकती है। इस कदम से कंपनी को डिटर्जेंट, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और फाउंड्री जैसे उद्योगों में मांग का लाभ मिलेगा।

कंपनी ने क्या कहा प्रबंधन का मानना है कि इस नई यूनिट के शुरू होने से स्पेशियलिटी केमिकल्स का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। इससे कुल टर्नओवर में 35 फीसदी और शुद्ध मुनाफे में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक मांग को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।