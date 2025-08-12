Penny Stock Under 5 rupee Sprayking jumped 20 Percent today on Ex Split date रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक, 5 रुपये से कम है दाम, 2 टुकड़े में बंटा है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Under 5 rupee Sprayking jumped 20 Percent today on Ex Split date

रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक, 5 रुपये से कम है दाम, 2 टुकड़े में बंटा है शेयर

पेनी स्टॉक स्प्रेकिंग मंगलवार को 20% चढ़कर 2.85 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयर मंगलवार को स्टॉक-स्प्लिट की एक्स-डेट पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक, 5 रुपये से कम है दाम, 2 टुकड़े में बंटा है शेयर

पेनी स्टॉक स्प्रेकिंग लिमिटेड रॉकेट बन गया है। स्प्रेकिंग लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 20 पर्सेंट उछलकर 2.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को स्टॉक स्प्लिट (शेयरों का बंटवारा) की एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। स्प्रेकिंग लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार सुबह 50 पर्सेंट तक की गिरावट दिखा रहा था। असल में यह गिरावट नहीं है, बल्कि शेयरों के बंटवारे की वजह से शेयर प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया है। यानी, स्प्रेकिंग लिमिटेड ने अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटा है।

कंपनी ने बांटे हैं दनादन बोनस शेयर
स्प्रेकिंग लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को पिछले कुछ समय में दनादन बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने अप्रैल 2023 में अपने निवेशकों को 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 2 फ्री शेयर बांटे। कंपनी ने अगस्त 2024 में भी बोनस शेयर का तोहफा दिया। कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 36.41 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 63.59 पर्सेंट है।

ये भी पढ़ें:70 रुपये का शेयर पहले ही दिन 120 रुपये के पार, 75% से ज्यादा का फायदा

पहले भी शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
स्प्रेकिंग लिमिटेड (Sprayking Limited) पहले भी अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने अप्रैल 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बांटा। पिछले 5 साल से कम में स्प्रेकिंग लिमिटेड के शेयरों में 235 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 4 दिसंबर 2020 को 84 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 12 अगस्त 2025 को 2.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2.30 रुपये है।

ये भी पढ़ें:मुनाफा घटने के बाद भी रॉकेट सा उड़े नवरत्न कंपनी के शेयर, ₹100 के करीब पहुंचे
Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।