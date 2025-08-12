रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक, 5 रुपये से कम है दाम, 2 टुकड़े में बंटा है शेयर

पेनी स्टॉक स्प्रेकिंग मंगलवार को 20% चढ़कर 2.85 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयर मंगलवार को स्टॉक-स्प्लिट की एक्स-डेट पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है।

पेनी स्टॉक स्प्रेकिंग लिमिटेड रॉकेट बन गया है। स्प्रेकिंग लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 20 पर्सेंट उछलकर 2.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को स्टॉक स्प्लिट (शेयरों का बंटवारा) की एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। स्प्रेकिंग लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार सुबह 50 पर्सेंट तक की गिरावट दिखा रहा था। असल में यह गिरावट नहीं है, बल्कि शेयरों के बंटवारे की वजह से शेयर प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया है। यानी, स्प्रेकिंग लिमिटेड ने अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटा है।

कंपनी ने बांटे हैं दनादन बोनस शेयर

स्प्रेकिंग लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को पिछले कुछ समय में दनादन बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने अप्रैल 2023 में अपने निवेशकों को 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 2 फ्री शेयर बांटे। कंपनी ने अगस्त 2024 में भी बोनस शेयर का तोहफा दिया। कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 36.41 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 63.59 पर्सेंट है।