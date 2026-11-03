रॉकेट बना ₹3 से भी सस्ता यह पेनी स्टॉक, कंपनी को लेकर है पॉजिटिव खबर
मुख्य बातें
- मवार को नंदन डेनिम ने बाजार बंद होने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे
- इस माहौल में पेनी स्टॉक नंदन डेनिम (Nandan Denim Ltd) में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली
Nandan Denim share: बिकवाली के बाद अब भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर रिकवरी मोड में आने लगा है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस गुलजार माहौल में पेनी स्टॉक नंदन डेनिम (Nandan Denim Ltd) में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बता दें कि इस शेयर की कीमत 3 रुपये से भी कम है।
शेयर का परफॉर्मेंस
नंदन डेनिम के शेयर की बात करें तो 2.51 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 13 पर्सेंट उछाल के साथ 2.99 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। शेयर की क्लोजिंग 11.16% बढ़त के साथ 2.79 रुपये पर हो गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 3.57 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1.80 रुपये है।
शेयर में तेजी की वजह
दरअसल, सोमवार को नंदन डेनिम ने बाजार बंद होने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इसमें नंदन डेनिम का मुनाफा सालाना आधार पर 21 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 11.47 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 9.45 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।
नतीजों के बाद मंगलवार को शेयर में खरीदारी बढ़ी। नंदन डेनिम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भी मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी का मुनाफा इस अवधि में करीब 27.5 फीसदी बढ़कर 26.27 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 20.61 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल मुनाफा 33.04 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
नंदन डेनिम के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.01 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। यह 73,53,24,200 शेयर के बराबर है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 48.99 फीसदी है। यह 70,11,73,808 शेयर के बराबर है।
चिरीपाल ग्रुप की है कंपनी
नंदन डेनिम के बारे में बताते चलें कि यह 1972 में शुरू हुए चिरीपाल ग्रुप की कंपनी है। यह ग्रुप निटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, स्पिनिंग, वीविंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, BOPP फिल्म्स और एजुकेशन जैसे अलग-अलग बिजनेस क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक इससे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं और उन्हें रोजगार मिलता है।
इसी साल नंदन डेनिम ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी विस्तार किया है। इसके तहत कंपनी ने ₹4 करोड़ में ओपेरा वायु (नर्मदा) प्राइवेट लिमिटेड में 6.1% हिस्सेदारी खरीदी है। यह अधिग्रहण जुलाई में हुआ था। ओपेरा वायु (नर्मदा) प्राइवेट लिमिटेड 'कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी' के जरिए विंड और सोलर एनर्जी हासिल करने का काम करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें