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पेनी शेयर वाली कंपनी को मिली पॉजिटिव खबर, सोमवार को होगी हलचल? ₹3 से भी कम भाव

May 01, 2026 04:26 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Empower इंडिया से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। इस खबर के बाद शेयर में सोमवार को हलचल की उम्मीद है। Empower इंडिया के शेयर की कीमत अभी 2.03 रुपये है। ऐसे में निवेशकों की नजर इस सस्ते शेयर पर रहेगी।

पेनी शेयर वाली कंपनी को मिली पॉजिटिव खबर, सोमवार को होगी हलचल? ₹3 से भी कम भाव

Empower India share price: वैसे तो शुक्रवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई लेकिन सोमवार को बाजार खुलेगा तब निवेशकों की नजर एक पेनी शेयर पर होगी। इस पेनी शेयर का नाम- Empower इंडिया है। दरअसल, कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। इस खबर के बाद शेयर में सोमवार को हलचल की उम्मीद है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

कंपनी की पॉजिटिव खबर

Empower इंडिया ने यूएई-स्थित MABIL में ज्यादातर हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक टर्म शीट पर साइन करने की घोषणा की है। यह डील स्ट्रैटेजिक क्रॉस-बॉर्डर अधिग्रहण के तौर पर किया जा रहा है। इसे शेयर स्वैप व्यवस्था के जरिए पूरा किया जाएगा। Empower इंडिया ने कहा- यह ट्रांजैक्शन अभी शुरुआती दौर में है। कंपनी ने बताया कि टर्म शीट पर दस्तखत से डील का लगभग स्ट्रक्चर तो तय हो जाता है लेकिन अंतिम अधिग्रहण अभी भी वैल्यूएशन पर बातचीत और पक्के दस्तावेजों को पूरा करने पर निर्भर है।

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अब दोनों पक्ष विस्तार से जांच-पड़ताल, बातचीत, पक्के समझौतों को पूरा करने और रेगुलेटरी, कानूनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह ट्रांजैक्शन तभी आगे बढ़ेगा, जब ये सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाएंगी और संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि MABIL की यूएई में पहले से ही मजबूत परिचालन उपस्थिति है। Empower इंडिया लिमिटेड का मकसद यूएई की ग्लोबल कॉमर्शियल सेंटर के तौर पर स्थिति का लाभ उठाना है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

Empower इंडिया के शेयर की कीमत अभी 2.03 रुपये है। यह शेयर एक हफ्ते में 12% बढ़ गया है और एक महीने में 97% का उछाल आया है। इस पेनी शेयर ने तीन महीनों में 50% का रिटर्न दिया है लेकिन छह महीनों में सिर्फ 2% ही बढ़ा है। Empower इंडिया के शेयरों ने एक साल में 30% और पिछले पांच सालों में 1,250% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 2.74 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1.03 रुपये है।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 17,47,81,787 शेयर हैं, जो 15.02 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर होता है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 98,90,16,773 शेयर या 84.98 हिस्सेदारी के बराबर है।

बंद है शेयर बाजार

बता दें कि शुक्रवार, एक मई को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। दरअसल, एक मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बाजार बंद था। वहीं, शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश के कारण बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे में अब निवशकों को सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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