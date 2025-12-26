चर्चित निवेशक ने इस कंपनी में खरीदे 1.51 करोड़ से ज्यादा शेयर, ₹10 से कम कीमत
Zee Media share: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-जी मीडिया कॉर्पोरेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट की वजह से शेयर डिमांड में नजर आए और भाव 10 रुपये के करीब पहुंच गया। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो 9.72 रुपये के स्तर तक जा चुका है। शुक्रवार के कारोबार के दौरान शेयर में 2 पर्सेंट तक की तेजी थी। शेयर में तेजी ऐसे समय में आई जब बाजार बिकवाली मोड में था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 8.58 रुपये और 52 हफ्ते का हाई 21.77 रुपये है। आइए जानते हैं कि आखिर किस अपडेट की वजह से शेयर में उछाल आया।
क्या है अपडेट
दरअसल, मुंबई स्थित एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, AUV इनोवेशंस LLP ने ओपन मार्केट के जरिए कंपनी के शेयर खरीदे हैं। यह प्रमोटर ग्रुप का भी हिस्सा है। 24 दिसंबर की एक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, AUV इनोवेशंस ने जी मीडिया कॉर्पोरेशन में 2.42% हिस्सेदारी या 1,51,15,614 शेयर खरीदे। नतीजतन, मीडिया कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 6.99% से बढ़कर 9.41% हो गई। हिस्सेदारी खरीदने से पहले AUV इनोवेशंस के पास कंपनी के 4,37,18,761 शेयर थे, जो ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद बढ़कर 5,88,34,375 हो गए। इससे जी ग्रुप के स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी।
शेयर का परफॉर्मेंस
पेनी स्टॉक जी मीडिया के शेयर में पिछले दो हफ्तो के दौरान 7% की उछाल आई है। पिछले एक साल में जी मीडिया के स्टॉक में 50% की गिरावट आई है जबकि एक साल में यह 47% नीचे है। यह कंपनी BSE स्मॉलकैप इंडेक्स का भी हिस्सा है। बता दें कि जी मीडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही में ₹15.5 करोड़ का घाटा दर्ज किया, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज किए गए ₹49.86 करोड़ से काफी कम है।
जी मीडिया कॉर्पोरेशन के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक 6.30 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 93.70 फीसदी की है।