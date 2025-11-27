Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny stock under 10 rs svp global textiles gain skyrockets 78 percent in 5 sessions
₹6 के शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट, लगातार 5 दिन से खरीदारी कर रहे निवेशक

₹6 के शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट, लगातार 5 दिन से खरीदारी कर रहे निवेशक

संक्षेप:

Penny stock SVP Global Textiles: शेयर जनवरी 2017 में छुए गए अपने ऑल टाइम हाई ₹164.80 प्रति शेयर से 90% की भारी गिरावट पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक एकीकृत कपड़ा कंपनी है।

Thu, 27 Nov 2025 01:37 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Penny stock SVP Global Textiles: भारतीय शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। ऐसा ही एक पेनी शेयर- एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 10% के अपर सर्किट के साथ ₹6.27 पर पहुंच गया। यह शेयर के दिसंबर 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। बता दें कि पांच कारोबारी दिन में इस शेयर ने 78% का तगड़ा रिटर्न दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगर शेयर इसी तरह के रिटर्न के साथ महीने का अंत करता है तो यह दिसंबर 2017 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक उछाल होगी। शेयर ने मार्च में 10 साल के निचले स्तर को छूने के बाद मजबूत वापसी की और अगले सात में से छह महीने बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान कुल 152% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

तीन साल में पहली बार पॉजिटिव रिटर्न

अब तक की तेजी के साथ कहा जा सकता है कि इस साल एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर पॉजिटिव बढ़त के साथ बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीन वर्षों में इसका पहला वार्षिक लाभ होगा। पिछली बार इसने 2021 में सकारात्मक रिटर्न दर्ज किया था, जब इसने 38% की बढ़त दर्ज की थी। साल 2019 और 2021 के बीच इस शेयर ने लगातार तेजी का अनुभव किया और तीनों वर्षों में बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, लगातार कमजोर वित्तीय प्रदर्शन और बढ़ते ऋण स्तरों के कारण भारतीय शेयर बाजार में इस शेयर की चमक फीकी पड़ गई। यही वजह है कि अगले तीन वर्षों तक इसका प्रदर्शन खराब रहा।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

सितंबर तिमाही में कंपनी ने शून्य राजस्व अर्जित किया और ₹51 करोड़ का घाटा दर्ज किया। कंपनी मार्च 2023 से मुनाफे में आने के लिए संघर्ष कर रही है। कंपनी ने आखिरी बार वित्त वर्ष 2022 में ₹71 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो खुदरा निवेशकों के पास कंपनी में 47.25% हिस्सेदारी है, जिसमें 24,759 निवेशक ₹2 लाख से अधिक की पूंजी रखते हैं और 26.89% हिस्सेदारी के मालिक हैं। शेष 52.8% हिस्सेदारी प्रमोटरों के पास है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।