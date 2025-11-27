₹6 के शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट, लगातार 5 दिन से खरीदारी कर रहे निवेशक
Penny stock SVP Global Textiles: शेयर जनवरी 2017 में छुए गए अपने ऑल टाइम हाई ₹164.80 प्रति शेयर से 90% की भारी गिरावट पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक एकीकृत कपड़ा कंपनी है।
Penny stock SVP Global Textiles: भारतीय शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। ऐसा ही एक पेनी शेयर- एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 10% के अपर सर्किट के साथ ₹6.27 पर पहुंच गया। यह शेयर के दिसंबर 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। बता दें कि पांच कारोबारी दिन में इस शेयर ने 78% का तगड़ा रिटर्न दिया है।
अगर शेयर इसी तरह के रिटर्न के साथ महीने का अंत करता है तो यह दिसंबर 2017 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक उछाल होगी। शेयर ने मार्च में 10 साल के निचले स्तर को छूने के बाद मजबूत वापसी की और अगले सात में से छह महीने बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान कुल 152% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
तीन साल में पहली बार पॉजिटिव रिटर्न
अब तक की तेजी के साथ कहा जा सकता है कि इस साल एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स के शेयर पॉजिटिव बढ़त के साथ बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीन वर्षों में इसका पहला वार्षिक लाभ होगा। पिछली बार इसने 2021 में सकारात्मक रिटर्न दर्ज किया था, जब इसने 38% की बढ़त दर्ज की थी। साल 2019 और 2021 के बीच इस शेयर ने लगातार तेजी का अनुभव किया और तीनों वर्षों में बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, लगातार कमजोर वित्तीय प्रदर्शन और बढ़ते ऋण स्तरों के कारण भारतीय शेयर बाजार में इस शेयर की चमक फीकी पड़ गई। यही वजह है कि अगले तीन वर्षों तक इसका प्रदर्शन खराब रहा।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
सितंबर तिमाही में कंपनी ने शून्य राजस्व अर्जित किया और ₹51 करोड़ का घाटा दर्ज किया। कंपनी मार्च 2023 से मुनाफे में आने के लिए संघर्ष कर रही है। कंपनी ने आखिरी बार वित्त वर्ष 2022 में ₹71 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो खुदरा निवेशकों के पास कंपनी में 47.25% हिस्सेदारी है, जिसमें 24,759 निवेशक ₹2 लाख से अधिक की पूंजी रखते हैं और 26.89% हिस्सेदारी के मालिक हैं। शेष 52.8% हिस्सेदारी प्रमोटरों के पास है।