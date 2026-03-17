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98 पैसे के शेयर को खरीदने की मची लूट, लगातार तेजी, 880% तक चढ़ चुका है भाव

Mar 17, 2026 03:14 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी की ओर से दिया गया अपडेट है, जिसमें बताया गया कि उसने अपने मौजूदा बिजनेस वर्टिकल्स से ₹90 करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। इतने कम कीमत वाले शेयर में इस तरह की ग्रोथ खबरें छोटे निवेशकों के लिए खास दिलचस्पी पैदा कर रही हैं।

98 पैसे के शेयर को खरीदने की मची लूट, लगातार तेजी, 880% तक चढ़ चुका है भाव

Penny Stock: मंगलवार के कारोबार में ₹1 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक पल्सर इंटरनेशनल (Pulsar International) ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया। कंपनी के शेयर में करीब 4.26% की तेजी आई और यह ₹0.98 तक पहुंच गया। बता दें कि पिछले पांच दिन में इस शेयर में 20 पर्सेंट तक की तेजी आई है। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी की ओर से दिया गया अपडेट है, जिसमें बताया गया कि उसने अपने मौजूदा बिजनेस वर्टिकल्स से ₹90 करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। इतने कम कीमत वाले शेयर में इस तरह की ग्रोथ खबरें छोटे निवेशकों के लिए खास दिलचस्पी पैदा कर रही हैं।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि ₹90 करोड़ का आंकड़ा पार करना उसके ऑपरेशन्स के विस्तार और बाजार में मजबूत पकड़ का संकेत है। पल्सर इंटरनेशनल का कहना है कि उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बेहतर हो रहा है, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ की संभावनाएं और मजबूत दिख रही हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने साफ किया है कि आगे का प्रदर्शन बाजार की स्थिति और बिजनेस डायनामिक्स पर भी निर्भर करेगा।

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एक और अहम अपडेट यह है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग, जिसमें इंटरिम डिविडेंड और भविष्य की बिजनेस प्लानिंग पर चर्चा होनी थी, अब 20 मार्च को होगी। इस मीटिंग में खास तौर पर कंपनी के नए फोकस एरिया—AI और IoT आधारित एग्रीकल्चर—पर रणनीति तय की जाएगी। पल्सर इंटरनेशनल “स्मार्ट कृषि समाधान” के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को जोड़कर प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, जिससे खेती और सप्लाई चेन दोनों को ज्यादा स्मार्ट और कुशल बनाया जा सके।

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कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो दिसंबर 2025 तिमाही में शानदार सुधार देखने को मिला है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹0.66 करोड़ से बढ़कर ₹3.29 करोड़ हो गया, यानी चार गुना से ज्यादा की बढ़त। वहीं रेवेन्यू 530% उछलकर ₹39.64 करोड़ और EBITDA 445% बढ़कर ₹3.57 करोड़ पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी ने ₹35.70 करोड़ का राइट्स इश्यू भी पूरा किया है, जिससे वह अपने एक्सपेंशन प्लान (जैसे कोल्ड स्टोरेज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और वर्किंग कैपिटल) को मजबूत करेगी।

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शेयरों के हाल

हालांकि, शेयर की चाल काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। पिछले एक हफ्ते में इसने करीब 24% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने में यह 8% से ज्यादा गिरा भी है। अगर लंबे समय की बात करें तो साल 2026 में अब तक यह शेयर 45% से ज्यादा टूट चुका है और एक साल में करीब 89% गिरा है। यानी शॉर्ट टर्म में जोखिम काफी ज्यादा बना हुआ है। फिर भी लंबी अवधि में यह स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 5 साल में पल्सर इंटरनेशनल के शेयर ने 880% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कंपनी का AI और एग्री-टेक पर फोकस भविष्य में इस पेनी स्टॉक को फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा या नहीं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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