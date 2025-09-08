Penny stock turns 1 lakh into 12 60 crore in five years delivered huge return ₹15 के शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत, 1 लाख को बना दिया ₹12.60 करोड़, Business Hindi News - Hindustan
Penny stock turns 1 lakh into 12 60 crore in five years delivered huge return

₹15 के शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत, 1 लाख को बना दिया ₹12.60 करोड़

बाजार जानकारों के अनुसार, सही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स की पहचान करने के लिए गहन रिसर्च और ठोस विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ही तय करती है कि निवेशक भविष्य में बेहतर रिटर्न हासिल करेंगे या नहीं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 05:22 PM
Multibagger Penny Stock: भारतीय शेयर बाज़ार में ऐसे समय निवेश करना जब जियोपॉलिटिकल जोखिम अपने चरम पर हों, किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस माहौल में निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी है सावधानीपूर्वक स्टॉक चयन। बाजार जानकारों के अनुसार, सही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स की पहचान करने के लिए गहन रिसर्च और ठोस विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ही तय करती है कि निवेशक भविष्य में बेहतर रिटर्न हासिल करेंगे या नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहे हैं जिसने निवेशकों की किस्मत बदल दी। यह शेयर- हिताची एनर्जी इंडिया (Hitachi Energy India) का है। कंपनी के शेयर ने बीते कुछ सालों में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है।

₹1 लाख का निवेश बना ₹12.60 करोड़

कंपनी के इस शेयर ने लंबे समय के निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अप्रैल 2020 में जहां इस शेयर की कीमत मात्र ₹15 थी, वहीं आज यह एनएसई पर लगभग ₹19,030 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता और उसे होल्ड किया होता, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर करीब ₹12.60 करोड़ तक पहुंच जाती। बीते पांच सालों में यह शेयर करीब 1,24,608.61% तक उछल चुका है। पूर्व में पेनी स्टॉक रह चुका हिताची एनर्जी इंडिया सोमवार के एनएसई ट्रेडिंग सेशन में लगभग स्थिर रहा और ₹18,875 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। पिछले छह महीनों में इसमें 48.10% की तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक वर्ष में यह शेयर 64.65% चढ़ चुका है।

जून तिमाही के नतीजे

30 जुलाई को कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (30 जून 2025 को समाप्त) के नतीजे घोषित किए। कंपनी का शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) आधार पर 1,163% उछलकर ₹131.6 करोड़ पहुँच गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ मात्र ₹10.42 करोड़ रहा था। कंपनी की ऑपरेशंस से आय इस दौरान 11.4% बढ़कर ₹1,479 करोड़ रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹1,327 करोड़ थी। इसका श्रेय बेहतर ऑर्डर निष्पादन और संचालन दक्षता में सुधार को दिया गया।

