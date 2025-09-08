₹15 के शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत, 1 लाख को बना दिया ₹12.60 करोड़

बाजार जानकारों के अनुसार, सही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स की पहचान करने के लिए गहन रिसर्च और ठोस विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ही तय करती है कि निवेशक भविष्य में बेहतर रिटर्न हासिल करेंगे या नहीं।

Multibagger Penny Stock: भारतीय शेयर बाज़ार में ऐसे समय निवेश करना जब जियोपॉलिटिकल जोखिम अपने चरम पर हों, किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस माहौल में निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी है सावधानीपूर्वक स्टॉक चयन। बाजार जानकारों के अनुसार, सही मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स की पहचान करने के लिए गहन रिसर्च और ठोस विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ही तय करती है कि निवेशक भविष्य में बेहतर रिटर्न हासिल करेंगे या नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहे हैं जिसने निवेशकों की किस्मत बदल दी। यह शेयर- हिताची एनर्जी इंडिया (Hitachi Energy India) का है। कंपनी के शेयर ने बीते कुछ सालों में अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है।

₹1 लाख का निवेश बना ₹12.60 करोड़ कंपनी के इस शेयर ने लंबे समय के निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अप्रैल 2020 में जहां इस शेयर की कीमत मात्र ₹15 थी, वहीं आज यह एनएसई पर लगभग ₹19,030 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता और उसे होल्ड किया होता, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर करीब ₹12.60 करोड़ तक पहुंच जाती। बीते पांच सालों में यह शेयर करीब 1,24,608.61% तक उछल चुका है। पूर्व में पेनी स्टॉक रह चुका हिताची एनर्जी इंडिया सोमवार के एनएसई ट्रेडिंग सेशन में लगभग स्थिर रहा और ₹18,875 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। पिछले छह महीनों में इसमें 48.10% की तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक वर्ष में यह शेयर 64.65% चढ़ चुका है।