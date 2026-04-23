Penny Stock: 3 रुपये से 300 के पार पहुंचा शेयर, 1 लाख के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

पेनी स्टॉक रहे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने 6 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 6 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी ने 2 बार बोनस शेयर भी बांटे हैं।

एक समय पेनी स्टॉक रहे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड ने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों ने 6 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 6 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर गुरुवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 320 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 594.80 रुपये है।

1 लाख रुपये के ऐसे बन गए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 20 मार्च 2020 को 3.04 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 20 मार्च 2026 को ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 32,894 शेयर मिलते। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 23 अप्रैल 2026 को 320 रुपये पर बंद हुए हैं। मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से 32,894 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.05 करोड़ रुपये के करीब होती।

5 साल में 3544% उछल गया है मल्टीबैगर शेयर

ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 3544 पर्सेंट चढ़ गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 8.78 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2026 को 320 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में 1593 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 878 पर्सेंट उछल गए हैं।