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52 वीक लो से पेनी स्टॉक का जबरदस्त बाउंसबैक, 25 रुपये के स्तर पर पहुंचा भाव

Mar 18, 2026 02:23 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 22.10 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 12 पर्सेंट से ज्यादा उछला और यह 25 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन यानी 17 मई को 22 रुपये के स्तर को टच किया था, जो 52 हफ्ते का लो भी है।

52 वीक लो से पेनी स्टॉक का जबरदस्त बाउंसबैक, 25 रुपये के स्तर पर पहुंचा भाव

Trident share price: कई दिन की भारी बिकवाली के बाद शेयर बाजार एक बार फिर गुलजार है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को बाजार की तेजी के बीच टेक्सटाइल कंपनी-ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 22.10 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 12 पर्सेंट से ज्यादा उछला और यह 25 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 34.60 रुपये है। शेयर का यह भाव मई 2025 में था। बता दें कि शेयर ने पिछले कारोबारी दिन यानी 17 मई को 22 रुपये के स्तर को टच किया था, जो 52 हफ्ते का लो भी है। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है।

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शेयरहोल्डिंग पैटर्न की डिटेल

ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.68 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.32 फीसदी की है। प्रमोटर में मधुराज फाउंडेशन के पास 1,40,80,22,010 शेयर या 27.63 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, ट्राइडेंट लिमिटेड के पास 2,33,11,69,835 शेयर या 45.75 फीसदी हिस्सेदारी है।

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दिसंबर तिमाही के नतीजे

हाल ही में ट्राइडेंट ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड को तीसरी तिमाही में कम राजस्व के कारण मुनाफा और मार्जिन पर काफी दबाव पड़ा। इस तिमाही में नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹79.7 करोड़ की तुलना में 44.5% घटकर ₹44.2 करोड़ रह गया। राजस्व में 5.6% की गिरावट आई और यह एक वर्ष पहले के ₹1,667 करोड़ से घटकर ₹1,574 करोड़ हो गया। परिचालन प्रदर्शन में भी कमजोरी आई, जिससे एबिटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹214.5 करोड़ से 36.5% घटकर ₹136.2 करोड़ रह गया। एबिटा मार्जिन में भारी गिरावट आई और यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 12.9% की तुलना में घटकर 8.7% रह गया, जो परिचालन लाभ में कमी को दर्शाता है।

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कंपनी के गठन का ऐलान

इसके अलावा, कंपनी ने एक नई घरेलू पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में ट्राइडेंट उत्पादों की ब्रांड उपस्थिति, ब्रांड निर्माण पहलों और बिक्री एवं विपणन को मजबूत करना है, जिसमें विशेष रूप से अमेरिकी बाजार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं, ट्राइडेंट ने कहा कि उसने अपनी घरेलू पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी MYTRIDENT.COM लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। एक निश्चित शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, MYTRIDENT.COM लिमिटेड 9 फरवरी, 2026 से ट्राइडेंट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं रही। कंपनी ने स्पष्ट किया कि MYTRIDENT.COM लिमिटेड कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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