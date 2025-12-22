4 दिन से लगातार अपर सर्किट, 74% चढ़ गया शेयर, ₹19 पर आया भाव, निवेशक हैरान

संक्षेप: यह लगातार चौथा सत्र है जब शेयर ने अपर सर्किट छुआ है। इससे पहले 17 और 18 दिसंबर को स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, जिसके बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट घटाकर 10% कर दी। इसके बावजूद शेयर की रफ्तार थमी नहीं और महज चार ट्रेडिंग सेशन्स में इसमें करीब 74% की तेजी दर्ज की गई।

Penny stock: NBFC स्टॉक टीसीआई फाइनेंस इन दिनों शेयर बाजार में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। सोमवार, 22 दिसंबर को भी स्टॉक 10% के अपर सर्किट में बंद हुआ और भाव ₹19.50 तक पहुंच गया। यह लगातार चौथा सत्र है जब शेयर ने अपर सर्किट छुआ है। इससे पहले 17 और 18 दिसंबर को स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, जिसके बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट घटाकर 10% कर दी। इसके बावजूद शेयर की रफ्तार थमी नहीं और महज चार ट्रेडिंग सेशन्स में इसमें करीब 74% की तेजी दर्ज की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

75% उछल गया है शेयर इस तेज उछाल के चलते दिसंबर महीने में अब तक स्टॉक करीब 75% चढ़ चुका है। अगर महीने के आखिर तक यह रफ्तार बनी रहती है, तो यह जून 2024 के बाद सबसे बड़ी मासिक तेजी होगी, जब शेयर ने करीब 120% की छलांग लगाई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस उछाल के पीछे कोई बड़ा फंडामेंटल ऐलान या खबर सामने नहीं आई है। बाजार जानकारों का कहना है कि यह तेजी मुख्य रूप से टेक्निकल फैक्टर्स और शॉर्ट-कवरिंग की वजह से देखने को मिल रही है, जिसने इसे दिसंबर के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में शामिल कर दिया है।

कंपनी से मांगा गया था स्पष्टीकरण शेयर की असामान्य तेजी को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों ने भी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में टीसीआई फाइनेंस ने 20 दिसंबर को कहा कि कंपनी के पास ऐसा कोई मटीरियल या प्राइस-सेंसिटिव अपडेट नहीं है, जिसे नियमों के तहत एक्सचेंज को बताना जरूरी हो। कंपनी ने साफ किया कि वह SEBI LODR नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है और जो भी जानकारी निवेशकों को प्रभावित कर सकती है, उसे समय पर साझा किया जाता है। कंपनी के मुताबिक, किसी भी तरह की अहम जानकारी न तो रोकी गई है और न ही छुपाई गई है।