4 दिन से लगातार अपर सर्किट, 74% चढ़ गया शेयर, ₹19 पर आया भाव, निवेशक हैरान

4 दिन से लगातार अपर सर्किट, 74% चढ़ गया शेयर, ₹19 पर आया भाव, निवेशक हैरान

संक्षेप:

यह लगातार चौथा सत्र है जब शेयर ने अपर सर्किट छुआ है। इससे पहले 17 और 18 दिसंबर को स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, जिसके बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट घटाकर 10% कर दी। इसके बावजूद शेयर की रफ्तार थमी नहीं और महज चार ट्रेडिंग सेशन्स में इसमें करीब 74% की तेजी दर्ज की गई।

Dec 22, 2025 02:28 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny stock: NBFC स्टॉक टीसीआई फाइनेंस इन दिनों शेयर बाजार में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। सोमवार, 22 दिसंबर को भी स्टॉक 10% के अपर सर्किट में बंद हुआ और भाव ₹19.50 तक पहुंच गया। यह लगातार चौथा सत्र है जब शेयर ने अपर सर्किट छुआ है। इससे पहले 17 और 18 दिसंबर को स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, जिसके बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट घटाकर 10% कर दी। इसके बावजूद शेयर की रफ्तार थमी नहीं और महज चार ट्रेडिंग सेशन्स में इसमें करीब 74% की तेजी दर्ज की गई।

75% उछल गया है शेयर

इस तेज उछाल के चलते दिसंबर महीने में अब तक स्टॉक करीब 75% चढ़ चुका है। अगर महीने के आखिर तक यह रफ्तार बनी रहती है, तो यह जून 2024 के बाद सबसे बड़ी मासिक तेजी होगी, जब शेयर ने करीब 120% की छलांग लगाई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस उछाल के पीछे कोई बड़ा फंडामेंटल ऐलान या खबर सामने नहीं आई है। बाजार जानकारों का कहना है कि यह तेजी मुख्य रूप से टेक्निकल फैक्टर्स और शॉर्ट-कवरिंग की वजह से देखने को मिल रही है, जिसने इसे दिसंबर के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में शामिल कर दिया है।

कंपनी से मांगा गया था स्पष्टीकरण

शेयर की असामान्य तेजी को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों ने भी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में टीसीआई फाइनेंस ने 20 दिसंबर को कहा कि कंपनी के पास ऐसा कोई मटीरियल या प्राइस-सेंसिटिव अपडेट नहीं है, जिसे नियमों के तहत एक्सचेंज को बताना जरूरी हो। कंपनी ने साफ किया कि वह SEBI LODR नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है और जो भी जानकारी निवेशकों को प्रभावित कर सकती है, उसे समय पर साझा किया जाता है। कंपनी के मुताबिक, किसी भी तरह की अहम जानकारी न तो रोकी गई है और न ही छुपाई गई है।

शेयरों के हाल

दिसंबर की इस रैली ने स्टॉक की तस्वीर ही बदल दी है। जहां पहले शेयर साल की शुरुआत से नुकसान में था, वहीं अब यह YTD आधार पर करीब 5% की बढ़त में आ चुका है। इतना ही नहीं, बीते 12 महीनों के नुकसान की भरपाई सिर्फ चार दिनों में हो गई, जिससे यह 2025 की एक बड़ी टर्नअराउंड स्टोरी बनकर उभरा है। टीसीआई फाइनेंस एक RBI-रजिस्टर्ड NBFC है, जो सिक्योरिटीज के बदले लोन और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग का कारोबार करती है। हालांकि तेजी शानदार है, लेकिन निवेशकों के लिए सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है।

